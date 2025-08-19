オリコン週間チャートでは5位に、V系バンドマンとして誰もがうらやむセールスを記録したのに「僕にはもう、音楽を伝える資格がなくなった」と涙した理由とは……？ かつて人気ヴィジュアル系バンド「ν[NEU]（ニュー）」のベーシストとして活躍し、引退後はエステティシャンに転身したヒィロさん（42歳）。彼が音楽をやめた理由とは？ セカンドキャリアに「美容のプロ」として生きることを決めた理由とは？（全2回の1回目／つづきを読む）

◆◆◆

メジャーデビューして直面した「シビアな現実」

――バンドが目標としていたメジャーデビューを果たしたのに、「苦しかった」のはなぜだったのでしょうか。

ヒィロ プロジェクトの規模が大きくなると、関わる人達からのプレッシャーや、求められる基準が高くなりました。その環境についていく実力がなかったのだと思います。

デビュー曲は、人気番組のタイアップをとっていただき、売れる予感しかありませんでした。しかし、メジャーデビューをするとインディーズ時代のお客さんが離れてしまう傾向があったんです。調子に乗っていた僕は、そこに気がつきませんでした。メジャーデビュー初のワンマンライブは思ったよりも客席が埋まらず……。頑張って、2回目のワンマンライブはそこそこ集客できましたが、終演後にクビを言い渡されました。

――そんなに早く見切りをつけられてしまうんですね。

ヒィロ しかし、お世話になっていたプロデューサーが、2社目のレコード会社に連れて行ってくれました。今度こそ売り上げを伸ばすため、CDを5タイプ作り、撮影会などのイベントも多数開催した結果、オリコン週間チャートで6位に入ったんです。しかし期待には届かなかったようで、またクビだと。このあたりから、メンバー達と仲違いすることが増えました。

――メンバー間の関係が悪くなってしまったのは、なぜだったのでしょうか。

ヒィロ 一番の原因は、結果が出なかったことです。メジャーデビューを果たしたのに、認めてもらえず契約を打ち切られた。その失敗を払拭するために努力をしたのに、またも見放され、昔は一緒にいるのが楽しかったのに、顔を合わせるのも苦痛になっていきました。今振り返ると、もっと歩み寄ればよかったのかもしれませんが、当時はもう限界でした。

解散の理由は…

――2つ目のレコード会社を去ったあとは、どうしたのですか？

ヒィロ 僕らを連れて渡り歩いてきたプロデューサーが、3つ目のレコード会社に引っ張ってくれたんです。でも、その頃にはメンバーの仲が破綻しかけており、一体何がバンドとして正しいのかわからない状態でした。僕自身、「売れる曲を書かないと」と追い詰められ、頭がおかしくなりそうでした。

すると、そのとき出したシングルが、オリコン週間チャートで5位に入ったんです。バンド史上最高の結果が出たのに、僕は「くだらない」と感じてしまいました。デビューした当初はメンバー全員でCD屋さんを駆け回って、少しでも上位に入れば喜んでいたのに。「僕にはもう、音楽を伝える資格がなくなった」と感じて、涙が止まりませんでした。

「もう止めよう」と決めてメンバーと話し合い、2014年にバンドは解散しました。事務所の人達は、メンバー全員が精神的に疲弊していたことを知っていたので、「社会復帰できるのか」と心配していたそうです。

――解散について、周りの方の反応はどうでしたか？

家族会議で突きつけられた「無職」の現実

ヒィロ 家族には、解散の半年前に会って伝えました。両親と兄はずっと応援してくれていたので、悲しそうでしたね。

その場には兄の奥さんも同席していたのですが、「音楽を辞めてどうするの？ あなたの経歴は一般社会では役に立たない。食べていけないよ」と真剣に忠告されました。「解散まで半年あるなら、その間に何か資格を取ったほうがいい」と言われて、初めて「俺ってヤバいかも」と自覚しました。半年間、実家で暮らしながら手当たり次第に資格を取りました。

――どんな資格を取ったのですか？

ヒィロ 美容関係や、心理士の資格を取ったり、バンド時代は機材を運ぶ機材車を自分で運転していたので、「稼ぐなら長距離ドライバーかな」と転職先を検討しました。

最終的には、「美容を伝えたい」ということに行き着きました。ファンの子達から「美容講座を開いてほしい」「化粧品を開発してほしい」と言われていたので、「自分のやっていることは、意外と需要があるのかもしれない」と感じていたんです。

そこで、表情筋の構造や動きを学ぶ「表情筋インストラクター」の資格を取得し、顔の筋肉の構造や機能に合わせたトレーニングを提案する美容セミナーを行いました。すぐにお客様がつくようになり、全国各地を飛び回るようになりました。

――美容の仕事は軌道に乗るのが早かったのですね。

ヒィロ 昔から独学で美容法を学んでいたことが生きたのだと思います（笑）。ただ、徐々に「セミナーよりも、直接施術をしてお客様を幸せにしたい」という気持ちが強くなり、「自分のエステサロンを開こう」と決めました。

バンド時代に、メンバーにメジャーデビューを宣言したときのように、周りの人達に「来年の6月にエステサロンをオープンします」と明確な時期を伝えて、自分を追い込むことから始めました。

（都田 ミツコ）