ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、9月1日からブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」において、ライブ感あふれるデザート＆ライトミールブッフェに新メニューが登場する。焼きたてクレープ、できたてシュークリーム、揚げたてフレンチフライが加わり、できたてならではの美味しさとパフォーマンスが楽しめる新体験を届ける。

9月1日から開催する「オータムスイーツコレクションブッフェ〜シャインマスカットとマロンの魅惑〜」に、焼きたてクレープ、できたてシュークリーム、揚げたてフレンチフライが新登場する。できたてならではの香りや食感を五感で楽しめる、臨場感あふれるデザート＆ライトミールブッフェを届ける。

焼きたてで用意するクレープは、もちもちとした食感と、バターの豊かな風味、程よい塩味が絶妙な、シェフこだわりの生地を目の前で仕上げる。ソース5種とクリーム5種を好みで組み合わせて、オリジナルの味わいを堪能できる。

シュークリームは、焼き立ての香ばしい生地に、カスタードクリーム、または季節のカスタードクリームをその場で注入。できたてならではのサクサク感とクリームの濃厚な味わいを存分に味わってもらえる。

揚げたてのフレンチフライは、トリュフなど3種のフレーバーソルトから選び、専用袋でシャカシャカすると、自分好みの味わいに。甘いスイーツの合間にぴったりな塩気のアクセントとして楽しめる。そのほかにも、季節ごとに趣向を凝らしたシェフズスペシャルパフェや、しぼりたてモンブラン、本格チーズのカッティングサービスなど、五感で味わう多彩なメニューが揃う。また、平日限定のタイムサービスや、週末のキッズシェフ体験など、ライブ感あふれる時間を世代を問わず満喫できる。

焼きたての香り、できたての食感、目の前で仕上がる楽しさ。新たな魅力が加わった「シェフズ ライブ キッチン」のデザート＆ライトミールブッフェで、臨場感あふれるひとときを体感してほしい考え。

［提供概要］

期間：9月1日（月）〜通年提供

場所：シェフズ ライブ キッチン／3F

時間：デザート＆ライトミールブッフェ 15:00〜16:45（L.O.16:30）

料金：税込、サービス料15％別

平日：大人 4730円 子ども 2200円／土日祝：大人 5500円 子ども 2200円

問い合わせ・予約：03−5404−2222（代表）

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com