ホテルニューグランドは、9月1日から、平日の夜17時以降限定メニュー「ドレスティ・アペロ」を販売する。

“アペロ”とはフランスの習慣で、仕事終わりの時間帯にカフェやバーで親しい仲間と夕食前に軽くお酒を楽しむ時間のこと。日本でいう“ちょい飲み”や“晩酌”のイメージだが、「ドレスティ・アペロ」は、日頃がんばる自分へのご褒美時間やデートとして楽しめるよう、ちょっぴりおめかし気分で食べてもらえる限定メニューとして用意した。ドリンクは伝統のカクテル「ヨコハマ」や「バンブー」、シャンパンやワイン、メニューは各種オードブルの盛り合わせやホテルニューグランドで長く愛されている名物料理のローストビーフを使用したサンドウィッチなどを楽しめる。夜の始まりを大切な人と優雅な雰囲気の店内でリッチに楽しむ、至福のひとときをどうぞごゆっくりと過ごしてほしい考え。

［販売概要］

販売期間：9月1日（月）から［平日限定・要予約］

＜8月29日まで、夏季特別料金7000円（税サ込）で利用できる＞

提供時間：17:00〜20:00（L.O.19:30）

料金：8000円（税サ込）

提供店舗：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラス

問合せ：本館1階 ロビーラウンジ ラ・テラスまたはレストランリザベーション課／045−681−181（代表）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp