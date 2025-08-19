ゴンチャ、夏季限定「マスカット&マンゴー」2品発売/阿里山ウーロンティーをベースにマスカットソース･ゼリーとマンゴー果肉を加えたデザートティー

ゴンチャは、2025年8月21日から31日までの間、「マスカット&マンゴー ティーエード」「マスカット&マンゴー ジェラッティー」を国内のゴンチャ全店舗で発売する。デリバリーは対象外。

〈マスカット×マンゴーのデザートティー〉

「マスカット&マンゴー」のベースには、すっきりとした味わいでフルーツとの相性が良い「阿里山ウーロンティー」を使用した。マスカットのソースとゼリー、ダイス状にカットしたマンゴー果肉を合わせ、爽やかな味わいとフルーツの存在感が楽しめる。すっきりとしたティーエードと、シャリッとした食感のジェラッティーの2種を展開する。いずれも追加トッピングは1つまで可能で、氷の量は選択できない。

◆「マスカット&マンゴー ティーエード(ICED)」

Mサイズ税込690円

ゴンチャ「マスカット&マンゴー ティーエード」

◆「マスカット&マンゴー ジェラッティー(FROZEN)」

Mサイズ税込720円

ゴンチャ「マスカット&マンゴー ジェラッティー」