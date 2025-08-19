キャンペーンに必要な業務を一式受注！ワールドコウゲイ「WEB CAM(ウェブキャン)」
ワールドコウゲイは、商品の販促支援やプロモーションなどに活用できるキャンペーン(対象商品を購入して賞品に応募する等の懸賞キャンペーン)の企画からサイト制作、賞品発送まで必要な業務を一式受注できるサービス「WEB CAM(ウェブキャン)」を提供しています。
応募フォームシステム制作費用が30％OFFとなる特別キャンペーンを実施しています。
ワールドコウゲイ「WEB CAM(ウェブキャン)」
「クライアントからキャンペーン施策を依頼されたが何からはじめればいいかわからない」
「キャンペーン応募サイトと一緒に抽選や賞品発送も任せたい」
「キャンペーン事務局だけ発注できる？」
「手間がかかるからとりあえずキャンペーン業務一式任せたい」
など、キャンペーン実施時のあらゆる問題が解決できます。
■WEB CAM 応募フォームシステム制作費用が今なら30％OFF
「WEB CAM」では現在、応募フォームシステム制作費用が30％OFFとなる特別キャンペーンを実施中。
