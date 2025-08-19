ワールドコウゲイは、商品の販促支援やプロモーションなどに活用できるキャンペーン(対象商品を購入して賞品に応募する等の懸賞キャンペーン)の企画からサイト制作、賞品発送まで必要な業務を一式受注できるサービス「WEB CAM(ウェブキャン)」を提供しています。

応募フォームシステム制作費用が30％OFFとなる特別キャンペーンを実施しています。

ワールドコウゲイ「WEB CAM(ウェブキャン)」

ワールドコウゲイは、商品の販促支援やプロモーションなどに活用できるキャンペーン(対象商品を購入して賞品に応募する等の懸賞キャンペーン)の企画からサイト制作、賞品発送まで必要な業務を一式受注できるサービス「WEB CAM(ウェブキャン)」を提供。

応募フォームシステム制作費用が30％OFFとなる特別キャンペーンを実施しています。

「クライアントからキャンペーン施策を依頼されたが何からはじめればいいかわからない」

「キャンペーン応募サイトと一緒に抽選や賞品発送も任せたい」

「キャンペーン事務局だけ発注できる？」

「手間がかかるからとりあえずキャンペーン業務一式任せたい」

など、キャンペーン実施時のあらゆる問題が解決できます。

■WEB CAM 応募フォームシステム制作費用が今なら30％OFF

「WEB CAM」では現在、応募フォームシステム制作費用が30％OFFとなる特別キャンペーンを実施中。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャンペーンに必要な業務を一式受注！ワールドコウゲイ「WEB CAM(ウェブキャン)」 appeared first on Dtimes.