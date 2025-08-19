『シャイニング』『IT』『キャリー』など数々のヒット作で知られるホラー作家スティーヴン・キングが、ドナルド・トランプ米大統領を「ホラーストーリー」だと語った。キングは、トランプ氏の2期目が弾劾によって終わることを望んでいるという。



【写真】若かりし頃のスティーヴン・キング

英紙ガーディアンの読者インタビューで、「トランプ政権下のアメリカの結末を自分で書くとしたら、どんな物語になるか？」と問われたキングは、こう答えている。「弾劾だと思う。私にとっては、それが良い結末だ。彼が引退するのを見たいね。悪い結末は、彼が3期目に就いて完全に政権を掌握することだ。どちらにしてもホラーストーリーだ。トランプはホラーストーリーだよね？」



これまでもキングは、トランプ氏に対して辛辣な批判を繰り返してきた。自身のX（旧Twitter）アカウントでは、「彼は心の奥底では、自分が無能なクソ野郎だと自覚していると思う」「トランプは甘やかされた子供のようだ。思い通りにならないと癇癪を起こす」と投稿している。



トランプ氏はこれまでに2度、下院から弾劾訴追されたが、いずれも上院では無罪となっている。1度目は2019年の議会妨害、2度目は2021年1月6日に発生した議事堂襲撃事件に関連し、選挙不正疑惑を理由に「反乱扇動」したとして訴追された。



なお、キングの短編小説『死のロングウォーク』を原作とした映画が9月に全米公開される予定だ。物語の舞台は、全体主義政権に支配されたディストピア的なアメリカ。「スター・ウォーズ」シリーズで知られるマーク・ハミルが、毎年行われる過酷なウォーキング競技を監督する軍司令官役を演じている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）