日焼けは「やけど」？スポーツをする人に必要な日焼け対策

日差しの強い夏。屋外でのスポーツや活動が楽しい季節ですが、その一方で注意すべきなのが「日焼け（サンバーン）」です。

日焼けは単なる「肌が黒くなること」ではなく、軽度のやけどに分類される皮膚の炎症反応です。特に子どもやアスリートのように長時間屋外で活動する方にとって、軽視できない健康リスクとなります。

■日焼けがもたらす影響

日焼けは一時的な赤みやヒリヒリとした痛みだけでなく、

・皮膚のバリア機能の低下

・免疫力の低下

・熱中症リスクの上昇

など、多くの問題を引き起こします。

特に子どもの皮膚は大人に比べて薄く敏感なため、ダメージが大きくなりやすい傾向があります。

また、日焼けを繰り返すことで将来的な皮膚がんのリスクも高まるとされており、若い頃からの対策が重要です。

■スポーツと日焼けの関係

スポーツをする人の多くは、屋外で活動する時間が長く、体温上昇や水分喪失といった熱中症のリスクも高いです。

日焼けによって皮膚の温度が上がり、体温調節が難しくなるため、熱中症と日焼けは切っても切り離せない関係にあります。

また、日焼けによる皮膚の炎症は、パフォーマンスの低下にもつながるため、競技力を維持するうえでも対策は必須です。