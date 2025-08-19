ＮＨＫは１９日、９月２９日スタートの連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌にハンバートハンバートの「笑ったり転んだり」に決まったと発表した。

ハンバートハンバートは９８年結成の佐野遊穂と佐藤良成のデュオ。これまでに１２枚のアルバムを発表。テレビ、映画、ＣＭなどにも多数楽曲を提供している。

２人は同局を通じてコメントを発表。「朝ドラ主題歌？と聞いた時は驚きましたが、その舞台が松江と聞いてまたびっくり。昔から何度もライブに訪れて、たくさんの思い出のある場所です。そして物語にぴったりのとても良い曲ができたと思っています。たくさんの人に聞いてもらえたらうれしいです」（佐野）「はじめはどんな曲を作ったらいいものか悩みましたが、曲作りは考えすぎるとかえってよくないので、モデルとなった小泉セツさんの『思い出の記』をただただ繰り返し読み、自分がセツになったつもりで一気に作りました」（佐藤）と意気込みを語った。

２人は２６日のＮＨＫ「うたコン」で主題歌を初披露する。

「ばけばけ」は小泉八雲の妻・セツさんをモデルにした物語。ヒロインは高石あかり。