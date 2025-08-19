¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Åª³°¤ì¡×²øÊª¤¬±ó¤Î¤¯ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¡ÄÇÔ¤ì¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥óÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï²¦¼Ô¤Ø¤Î¡È3-0È½Äê¡É¤ËÉÔËþ¡ÖÃãÈÖ·à¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡×
¥Ü¡¼¥ë¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÇÔ¤ì¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó(C)Getty Images
¡¡¶¥¤Ã¤¿»î¹çÅ¸³«¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È·ë²Ì¡É¤ËÉÔËþ¤¬°î¤ì½Ð¤¿¡£
¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö8·î16Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÀ¤é¤«¤Ê¸Î°Õ¹Ô°Ù¤Î½³¤ê¡¡¥É¥Ø¥Ë¡¼¤Ë¸«Éñ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈÚ¹Ô
¡¡²¦¼Ô¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬¡¢Æ±µé5°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¥µ¥à¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë3-0¤Î12²óÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿°ìÀï¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢¥«¡¼¥É¤Î¿ô»ú°Ê¾å¤Ë¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤«¤é³¬µé¤ò1¤Ä¾å¤²¤ÆÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡£½øÈ×¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶¤á¤ë²¦¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º¸¤Î¥¸¥ã¥Ö¤Ê¤É¤ÎÁ°¤Î¼ê¤Ç±þÀï¤·¤¿26ºÐ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÀï¤¤¤òÈäÏª¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡¢Àè½Ò¤ÎÈ½Äê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ö¤«¤Ê¤ê¹ªÌ¯¤Ç¡¢¥¿¥Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿È¯¤«¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸Á´°÷¤¬²¦¼Ô¤ò»Ù»ý¡Ê117¡Ý111¡¢118¡Ý110¡¢115¡Ý113¡Ë¤·¤¿·ëËö¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÎÊì¹ñÆâ¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Î¹ë½£ÈÇ¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Ï¡È¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡ÉÈ½Äê¤ÎÃãÈÖ·à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÎÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÂç¡¹Åª¤Ê¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ÎËÉ±Ò·à¤òµ¿Ìä»ë¡£¡Ö´ñÌ¯¤Ç¡¢ÇÏ¼¯ÇÏ¼¯¤·¤¤¤È¤Þ¤ÇÉ¾¤µ¤ì¤¿ºÎÅÀÉ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼º¤ï¤ì¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ëÆ±¶É¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤¬7²ó½ªÎ»»þ¤Ë±¦¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²¦¼Ô¤È¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Àï¤¤¤ò¡Ö¾×·âÅª¤Ç¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö115-113¤ÇºÎÅÀ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î2¿Í¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Åª³°¤ì¤À¡×¤ÈµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Ø±Ä¤âÅÜ¤ê¿´Æ¬¤È¸À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤Î¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥í¡¼¥º»á¤Ï¡Ö¥µ¥à¤ÏÍ¦´º¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¼ÂÎÏ¤È¡¢¿¿¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏºÇ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ½é¤«¤éÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎºÎÅÀÉ½¤Ë¤ÏÁ´¤¯Æ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥µ¥à¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç4ÃÄÂÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢2ÅÙ¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò1¤«·î±ä´ü¤·¤¿¾å¤ËºÇ½ªÅª¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢ÏÎ¤Ë¤âå×¤ëÁÛ¤¤¤ÇÄÏ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤â°ï¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾åÀï¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡Ë¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¤ÎÇÔËÌ¤ÏÄËº¨¡£È½ÄêÉé¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤«¤é¤Ï¸åÂà¤·¤¿´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]