8月18日、生田衣梨奈がInstagramを更新した。

モーニング娘。の9期メンバーとして活躍し、今年7月8日に行われたコンサートをもってモーニング娘。’25及びハロー！プロジェクトを卒業した生田。同コンサートでは、ビシューが輝くホワイトのドレスを着用し、華々しくステージを飾った。

そんな生田は、今回の投稿では、「たくさん写真くれた！」「#羽賀朱音 #ねちんフィルム」といったコメントとハッシュタグと共に、モーニング娘。’25メンバーである羽賀朱音が撮影したという写真を公開。

写真は、リハーサルルームのような場所で、ホワイトのドレスを着用して髪を下ろした生田がマイクを持って歌っている様子や、ドレスの装飾などを撮影したものとなっている。

この投稿に対して、ファンからは、「貴重なお写真ありがとう」「モデルも良けりゃカメラマンもいい！！！」「ほんとに綺麗で可愛い」「あまりにもプリンセス」「えりぽんの美しさがひときわ映えますね」「素敵すぎ！」「最高だーー」といった反響が集まっていた。

画像出典：生田衣梨奈オフィシャルInstagramより