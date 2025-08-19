3COINS、「りぼん」6作品とコラボ 思わず胸がときめく92アイテム＜9月6日発売＞
【モデルプレス＝2025/08/19】3COINS（スリーコインズ）は、集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボアイテムを、2025年9月6日（土）より全国の3COINSならびに公式通販サイトにて販売する。発売初日は購入希望者に対して事前抽選を行うのに加え、購入個数制限を設定する。
今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される『りぼん』の人気まんが6作品『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』のグッズが発売。全92アイテムの豊富なコラボラインナップが揃う。
『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、あの日、あの時のときめきがよみがえり、思わず胸が高鳴るようなデザインだ。
また、ランダムアイテムとしてミニ巾着（全6種）、マグネット（全12種）も登場する。（modelpress編集部）
発売時期：2025年9月6日（土）発売
発売店舗：全国の3COINSならびに公式通販サイト
商品：全92アイテム
◆3COINSに『りぼん』コラボアイテム新登場
