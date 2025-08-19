及川光博＆手越祐也“W王子”初共演で恋の相手に「想像もしてなかったコンビ」「気になる」と期待の声【ぼくたちん家】
【モデルプレス＝2025/08/19】手越祐也が、10月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から）に出演決定。ネット上では主演・及川光博との共演に注目が集まっている。
【写真】及川光博＆手越祐也、W王子初対面の様子
主演の及川演じる“心優しきゲイ”波多野玄一の恋のお相手となる中学教師・作田索役として、7年ぶりのドラマ復帰を果たす手越。人生も恋も冷めきったようなクールなゲイである彼が、ある日偶然出会った玄一によって、翻弄されていくという役どころだ。
共に“王子”の称号を持ち、音楽業・俳優業と多岐にわたり活躍してきた及川と手越による“W王子”のタッグに、SNS上では「ミッチー（及川）の恋のお相手が手越くん！？」「想像もしてなかったコンビだけどめちゃくちゃ良い！」「ドラマが気になる」「面白いコンビになりそう」「2人ともキャラ濃い王子で楽しそう」など早くも期待の声が上がっている。
https://twitter.com/modelpress/status/1957525657518219636
本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。恋も家族も人生も、めんどくさいし、ややこしい。それでもなぜか、ここにいる。そんなぼくたちん家の、奇妙なホーム＆ラブコメディが日曜夜に舞い降りる。（modelpress編集部）
