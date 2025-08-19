timelesz篠塚大輝への誕プレが「ディレイ」もらって嬉しいものに即答も「僕料理しない」
【モデルプレス＝2025/08/19】timelesz（タイムレス）の松島聡・原嘉孝・篠塚大輝が8月18日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。誕生日プレゼントについて明かした。
【写真】timelesz新メンバー、菊池風磨宅でテレビもらう
前日の8月17日がメンバーの猪俣周杜の24歳の誕生日だったこの日。7月9日には篠塚も23歳の誕生日を迎えているが、原は「本人の前で話すのもアレですけど、誕プレがディレイしてまして…」と誕生日プレゼントが遅れていることを明かし、松島も「ちょっと難航してます」と付け加えた。
すると篠塚は「俺に買うものって難しいと思います。俺の良くないところって基本欲しいものが少ないんですよ」と口に。原が「そうだし、お母さんから買ってもらうものが多いから」と篠塚の所持品事情を明かすと、松島は「じゃあお母さんのLINE教えてもらっていい？」と笑いを誘った。
メンバーからプレゼントされれば「基本何でも嬉しい」という篠塚。「アクセサリーとかも1個も持ってないし自分で一生買わないですけど、もらったらつけます。なくすのが怖いとかで自分で買わないんで」と話したが、「いいアクセサリーか最上級のステーキ20枚」と選択を迫られると「ステーキ」と即答した。
原が「俺もこっち側なんだよね。今からジャブ打っとく」と篠塚に共感する中、篠塚は「ただ今フライパンないんで。（フライパンをもらっても）そのステーキがあるから焼きますけど、そのステーキなくなった瞬間もうそのフライパン使うことたぶんないです。僕料理しないんで」と一切自炊をせずフライパンも持っていないことも明かした。（modelpress編集部）
