「今日好き」村谷はるな、薄めメイク＆へそ出しコーデに反響「ツヤ肌美しい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/08/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが18日、自身のTikTokを更新。美しいウエストを披露したコーデに反響が寄せられている。
村谷は「今日ファンデ薄めにしたらツヤ感でたどぅふふ」とコメントし、白いクロップトップにデニムを合わせたコーディネートを披露。美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「ツヤ肌美しい」「スタイル抜群」「へそ出し似合う」「薄めメイクも可愛い」「二度見した」「攻めてるコーデ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となった。（modelpress編集部）
◆村谷はるな、薄めメイク＆へそ出しコーデ披露
