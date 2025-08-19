お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が19日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。大ヒット映画「国宝」が公開73日間で興行収入が105億円、動員747万人を記録したと、配給の東宝が発表したことについて、「見たけど、すばらしい。ちゃんとその後に評価がついてくるんだなと思いました」と語った。

周りには何回も見ている人がいるという。山里は、「1回目は普通の作品として見て、次は歌舞伎の演目として見に行くくらいのテンションの人もいるくらいだから、それくらいクオリティーが高かったんだな」と改めて振り返った。

コメンテーターでモデルのアンミカは、実際に2回見たという。「1回目近かった。ストーリーを引きで見て、1つ1つの場面が美しい。歌舞伎もまた見に行きたくなって、行くようになりました。歌舞伎界が盛り上がっていますし、自分がこの時代に生まれて、自由に選択できる職業にいて、人生を見返して頑張ろうって気にもなれる。本当に素晴らしい映画」と褒めていた。

国宝は、歌舞伎の世界を題材にした。仁侠（にんきょう）一門に生まれ、女形としての才能を見いだされて歌舞伎の世界に引き取られた喜久雄（吉沢亮）の芸道にささげた人生を描いている。