元モー娘。メンバー、オフショルワンピで美デコルテ大胆披露 スペイン観光ショットに「ドキッとした」「眩しい」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】元モーニング娘。で女優の久住小春が19日、自身のInstagramを更新。スペイン・バルセロナでの観光ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。美人女優、デコルテ大胆開放
久住は「ずーっと行ってみたかったスペイン、バルセロナに行ってきました」とつづり、初のスペイン訪問を報告。「サクラダファミリア、カサミラ、グエル公園行きました」と、現地の観光地を巡ったことを明かした。写真には、オフショルダーのワンピース姿で美しいデコルテを大胆に披露した久住が、バルセロナの街並みを満喫する姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「眩しい」「大人っぽくて素敵」「オフショル似合ってる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元モー娘。美人女優、デコルテ大胆開放
◆久住小春、オフショルワンピでバルセロナ満喫
久住は「ずーっと行ってみたかったスペイン、バルセロナに行ってきました」とつづり、初のスペイン訪問を報告。「サクラダファミリア、カサミラ、グエル公園行きました」と、現地の観光地を巡ったことを明かした。写真には、オフショルダーのワンピース姿で美しいデコルテを大胆に披露した久住が、バルセロナの街並みを満喫する姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「ドキッとした」「眩しい」「大人っぽくて素敵」「オフショル似合ってる」「スタイル抜群」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】