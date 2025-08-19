ディーン・フジオカが19日、インスタグラムを更新し「皆様お元気ですか？ 毎年迎えている8月19日。僕にとって特別なこの日から、新しい章を始めます。DEAN FUJIOKAとしての音楽活動を、新しい仲間とともに再始動します」と音楽活動の再始動を報告した。

フジオカは「実家の防音室で、自分の呼吸と鼓動だけが響いていた静けさの中で、『もう一度、音楽の力を信じてみよう』と思えた。それが、この旅の原点です」と再始動に至った心境を吐露。「これから生まれてくる楽曲たちは、“愛を知るための旅”をテーマに、家族や友人とも分かち合えるような、そっと寄り添う音楽でありたいと思っています」と、今後の音楽性の方向を示した。

そして「この再始動は、これまでの延長ではなく、未来へとつながる“新しい始まり”。その最初の一歩を、今日から皆さんと共に歩んでいけたら嬉しいです。これから発表していく新しい楽曲たちを、どうか楽しみにしていてください」と呼びかけた。

ライブについても告知した。「そして、その出発地点となるのが、2025年9月10日（水）NHKホールにて開催されるワンマンライブ、『DEAN FUJIOKA LIVE 2025“RE:BIRTHDAY”』。ここから、未来へ続く物語が始まります」とつづった。