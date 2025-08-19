リーズ田中碧、プレミアリーグデビュー戦で高評価！「交代時の拍手喝采がそのパフォーマンスを物語る」

イングランドのリーズでプレーする日本代表MF田中碧。

昨シーズンは2部リーグ優勝とプレミアリーグ昇格に貢献し、2部リーグの年間ベストイレブンに選ばれるほどの活躍を見せた。

その田中は、18日に行われたリーズ対エヴァートンのプレミアリーグ開幕戦に先発すると、94分間プレー。

リーズは、昨季プレミアリーグで13位だったエヴァートン相手にシュート21本を放つと、後半39分にPKで決勝ゴールを奪い、1-0で勝利した。

白星発進に貢献した田中は、現地で高い評価を受けている。

『YorkshirePost』

「8点。試合終盤に交代した際にあった拍手喝采は、彼のパフォーマンスを物語るものだった」

『Leeds-Live』

「8点。ボールを持っていても持っていなくても、巧みにボールを横に動かし、プレーもしっかり読んでいた。守備に戻る際、タックルするのに注意する必要がある。後半は前進するプレーが向上し、攻撃に絡んだ」

昨季の田中は、チームの主軸だったが、プレミアリーグの舞台でも変わらぬ存在感を見せていたようだ。

リーズは、23日の第2節で昨季2位だったアーセナルと対戦する。