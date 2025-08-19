カタール航空は、ニューヨークのジョン・F・ケネディ国際空港の新ターミナル1に乗り入れる。

既存のターミナル8から、2026年までに移転する。約1,400平方メートルのラウンジを新設する。VIPチェックインサービス、リラクゼーションゾーン、プレミアムダイニング、免税ショッピングなどの体験を提供する。アメリカでのラウンジの開設は初めて。ジョン・F・ケネディ国際空港には2008年に就航し、現在は週18往復を乗り入れている。

新たなターミナル1は、空港南側の現在のターミナル1と閉鎖されたターミナル2、旧ターミナル3の跡地に建設している。建設は段階的に進められ、最初の14か所のゲートを含む第1段階は2026年にオープンする。2030年の完成を目指し、最終的には広さ260万平方フィート、23か所のゲートを備えた空港最大のターミナルとなる。

すでに、エバー航空とエア・セルビア、中国国際航空、フィリピン航空、エールフランス航空、エティハド航空、LOTポーランド航空、KLMオランダ航空、大韓航空、スカンジナビア航空、ターキッシュ・エアラインズ、ニュージーランド航空、ロイヤル・エア・モロッコ、チャイナエアラインが乗り入れる意向を発表している。