ドーピング陰性で朝倉未来に勝利の格闘家、現在の肉体に「おいその体どうした？」「かなり小さくなったね」反響
格闘家の平本蓮さんは8月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。鍛えている途中と思われる、現在の肉体を公開しました。
【写真】平本蓮の現在の肉体
「あ、フェザーじゃ勝てないからか」自身の全身ショットを1枚投稿している平本さん。腹筋などは割れておらず、これから肉体を仕上げるのでしょうか。「1ヶ月前くらいずっと体重の調整と練習の比重を計算して自分の身体を見つめ直しているのだが 水抜きの幅をK-1時代くらいまで増やせば本気でバンタムいける気がしてきた。階級転向するなら海外行ってからとかではパフォーマンスは確実に落ちるので変えるなら今 とりあえず色々とお楽しみに」と明かしています。
コメントでは、「あ、フェザーじゃ勝てないからか」「結局ケラモフ、クレベル辺りから逃げるんですね…」「必死に朝倉未来から逃げる理由探してて草」「ケラモフやグスタボと戦った朝倉未来に『大きくてビックリした』って言わせるほどの大きさを持ってるのにどうして階級下げちゃうんですか もしかして大きくなれない理由が出来ちゃったとか？」「かなり小さくなったね どうして？」「おいその体どうした？笑」「いやあれだけのゴツい体作れるのに落とすのもったいないやろ」など、さまざまな声が寄せられています。
ドーピング問題も2024年7月28日に開催した「超RIZIN.3」で、朝倉未来さんと対戦し勝利を収めるも平本さんにはドーピング疑惑が浮上。当時、総合格闘技団体RIZINが検査結果は「陰性」と発表していました。しかし今回の肉体を見て同問題に言及する声が上がるなど、事態はまだ完全に収束したとは言えないようです。(文:橋酒 瑛麗瑠)
