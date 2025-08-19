「ファンは彼を熱烈に支持した」リーズ田中碧に地元メディアから称賛相次ぐ！ プレミアデビュー戦でチーム最高タイ評価「ボールを巧みに動かした」
現地８月18日に開催されたプレミアリーグの第１節で、日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがホームでエバートンと対戦した。
田中が右のインサイドハーフで先発したリーズは、序盤からボールを握ってゲームを支配するも、なかなかゴールをこじ開けられない。
それでもスコアレスで迎えた81分、前線からの田中のプレスをきっかけにボール奪うと、アントン・シュタッハのシュートが相手のハンドを誘発してPKを獲得。これをルーカス・ヌメチャが決めて84分に先制に成功。この１点を守り切り、１−０の勝利を飾った。
試合後、リーズの地元メディア『Leeds Live』が、この一戦に出場した選手たちを採点。プレミアデビュー戦で躍動した日本人MFにはチーム最高タイの「８点」を与えて、次のように評した。
「ボールを横方向に巧みに動かし、ボールを持っている時も持っていない時もしっかりと判断していた。バックラインでのタックルは注意が必要だった。後半は前線でのプレーが改善され、攻撃に可能な限り参加した」
また、『Yorkshire Evening Post』も同じく「８点」を付与。「試合が進むにつれて活気づき、終盤まで粘り強さと推進力を見せてくれた。ファンは彼を熱烈に支持した。正確とは言えなかったが、シュートの能力は間違いなく備わっている」
なお、白星スタートを切ったリーズは次節、23日に強豪アーセナルと敵地で激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
田中が右のインサイドハーフで先発したリーズは、序盤からボールを握ってゲームを支配するも、なかなかゴールをこじ開けられない。
それでもスコアレスで迎えた81分、前線からの田中のプレスをきっかけにボール奪うと、アントン・シュタッハのシュートが相手のハンドを誘発してPKを獲得。これをルーカス・ヌメチャが決めて84分に先制に成功。この１点を守り切り、１−０の勝利を飾った。
試合後、リーズの地元メディア『Leeds Live』が、この一戦に出場した選手たちを採点。プレミアデビュー戦で躍動した日本人MFにはチーム最高タイの「８点」を与えて、次のように評した。
また、『Yorkshire Evening Post』も同じく「８点」を付与。「試合が進むにつれて活気づき、終盤まで粘り強さと推進力を見せてくれた。ファンは彼を熱烈に支持した。正確とは言えなかったが、シュートの能力は間違いなく備わっている」
なお、白星スタートを切ったリーズは次節、23日に強豪アーセナルと敵地で激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介