TWICE・ジヒョ＆ジョンヨン、李在明大統領と対面へ　K-POPの現在と未来語る番組に出演決定

TWICEのジヒョとジョンヨンが、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と対面することになった。

8月19日、韓国大統領室は20日17時より「アリラン国際放送（Arirang TV）」で放送される特別番組『K-Pop：The Next Chapter』に李大統領が出演することを発表した。

同番組には李大統領のほか、Netflix映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』を手掛けたマギー・カン監督、同作のOST『Takedown』をチェヨンとともに担当したジヒョとジョンヨン、BIGBANGやBLACKPINKを手掛けたことで知られるプロデューサーR.Tee、音楽評論家キム・ヨンデらが出演し、K-POPの現在と未来を語り合う。進行はタレントのチャン・ソンギュが務める。

『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』では最近、OST『Golden』が米ビルボードの「ホット100」と英オフィシャルチャートのシングルチャート「トップ100」で1位を獲得し、歌手PSYの『江南スタイル』以来13年ぶりに両チャートのトップに立った作品として注目を集めた。

同作が世界の音楽市場でK-POPの地位を再び証明するなか、李大統領は『K-Pop：The Next Chapter』を通じて業界関係者と直接対話し、K-POPの拡張性や可能性を議論する。

大統領室は李大統領の出演に際し、「K-POPが積み上げてきた世界的地位とグローバルコンテンツが見せた拡張性、新たな可能性を眺望し、K-POPが次の段階に進むためのビジョンとアイデアを分かち合うための場として用意された。ソフトパワーBIG5の文化強国に生まれ変わるために、K-POPをはじめとする文化産業の持続的な成長と確信が必要だ。今回の放送で出た現場の声と洞察は、今後の政策方向の設定にも反映されるだろう」と伝えている。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。