かっこいいと思う「学生時代に野球をしていた芸能人」ランキング！ 2位「間宮祥太朗」を抑えた1位は？
学生時代に野球に打ち込んでいた芸能人には、努力と青春がにじむ格好よさを感じます。画面越しにも伝わる特別な輝きが、その魅力の源です。
All About ニュース編集部は8月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「学生時代に野球をしていた芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「かっこいいと思う学生時代に野球をしていた芸能人」ランキングを紹介します！
2019年にはプロ野球の始球式で芸能人最速の139kmを記録。芸能界屈指の剛腕として話題となりました。現在公開中の映画『ババンババンバンバンパイア』にも出演しており、俳優としても活躍しています。
回答者からは「爽やかさがある」（10代女性／鳥取県）、「顔が整っているから」（30代女性／宮城県）、「甲子園での始球式の快速球がとても印象に残っているため」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
小学生時代は野球の世界大会に出場した経験を持ち、16シーズン連続で日本テレビ系プロ野球中継「DRAMATIC BASEBALL プレゼンター」に就任。韓国で話題となった野球チーム再建ドラマ『ストーブリーグ』の日本版リメイク（2026年公開予定）の主演も務めます。
回答コメントでは「かっこよくて野球やっててすてき」（40代女性／群馬県）、「野球の実力もさることながら、カッコよさも一級品だから」（50代女性／徳島県）、「かっこいい映像が流れてくるのをよく見るため」（30代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
