図1『滑稽富士詣』（仮名垣魯文著、文久元年）国立国会図書館蔵

（永井 義男：作家・歴史評論家）

江戸の常識は現代の非常識？ 江戸時代の庶民の生活や文化、春画や吉原などの性風俗まで豊富な知識をもつ作家・永井義男氏による、江戸の下半身事情を紹介する連載です。はたして江戸の男女はおおらかだったのか、破廉恥だったのか、検証していきます。

弔いの後は女郎買い

現代、ある会社の社長が死去し、社葬がおこなわれたとしよう。葬儀に参列した男性社員の数名が帰途、「気分直しに、一発、抜こぉぜ」と、喪服のまま連れ立ってフーゾク店に行ったとしたら、どうであろうか。

もちろん、違法行為ではないし、社則に反するわけでもなかろう。しかし、社内に知れれば、「非常識である」「良識に欠けている」などと、非難されるであろう。女性社員に嫌悪されるのは確実である。社内で口もきいてもらえないかもしれない。だが、江戸時代の男にはごく普通のことだった。

戯作『松の内』（十返舎一九著、享和二年）で、葬式に参列した亭主が帰ってこない。女房が憤懣を述べる--

「悪い癖で、いつでも弔（とむら）いというと、そのあとは女郎買いよ」

--女房は腹立たしいものの、亭主の女郎買いを止めることはできないのがわかる。もちろん、戯作はフィクションである。だが、当時の読者が読んでも違和感はなかった。

戯作『自惚鏡』（振鷺亭著、寛政元年）には、吉原に泊まった客の男が夜中--

紙に包んだ弔（とむれ）え帰りの強飯（こわめし）と沢庵を出して、むしゃむしゃ食う。

--という場面があり、葬式帰りに妓楼にあがり、いわゆる会葬御礼の「おこわ」をむさぼり食っている。

もう一例、あげよう。戯作『春色梅美婦禰』（為永春水著、天保12年）で、お園という看板娘のいる、吉原にほど近い茶屋に、馴染みの五、六人の男が現われた。彼らはまず塩を求めて体に振りかける--

園「おやおや、忠さん、竜さん、まあ、何でございますえ。おそろいで塩がおいりなさるとは」

男「はかなしや、鳥辺の山の山送りす」

（中略）

男「そりゃあそうと、茶を飲んだらすぐに行こうじゃぁないか」

園「あれさ、まあ、今、お茶のいいのができますよ。お久しぶりだから、ちっと、ごゆるりとなすっても、よいじゃぁありませんか」

男「なあに、内へ帰ろうというのじゃあねえわな。廓（あっち）へやってもらおうというのだぁな」

園「おや、ほほほほ、さようでございますか。わちきも、あんまりうっかりでございましたっけね」

--「廓」は吉原のこと。男たちは葬式帰りに吉原に行くのだ。その前に、塩を体に振りかけ、清めをした。

お園は男たちの意図を知ると、眉をひそめるどころか、おかしそうに笑っている。男たちが葬式帰りに連れ立って女郎買いをするのは、いわば当時の風習だったのがわかろう。

神社仏閣参詣後の女郎買いは精進落とし

現代では、葬儀後のフーゾク遊び同様、神社仏閣に参詣後、フーゾク店に直行するのもひんしゅくものであろう。

だが、江戸時代、寺社の参詣後に女郎買いをするのは「精進落し」と呼ばれ、公然と行われていた。

江戸時代中期、庶民の間に旅行ブームがおきた。だが、当時の旅は長期の日数と多額の費用がかかる。そのため、男たちは「講」を作って団体ツアーをした。少額の金を定期的に集めて貯め、毎年、代表が交代で旅立つもので、伊勢参りの「伊勢講」、富士登山の「富士講」などが知られる。

「講」の旅は寺社の参詣が名目だったが、実際は物見遊山の旅であり、それどころか、参拝を終えるや「精進落し」と称して、酒を呑んでどんちゃん騒ぎをし、そのあとは女郎買いをした。本来の寺社の参詣より、精進落しを楽しみにしている男も多かった。

前ページの図1は、富士山から下山したあとの精進落しである。

「富士講」は山岳信仰にもとづいており、富士山に登る前には精進潔斎をした。しかし、いったん下山するや、図1の状態だった。もちろん、このあとは、遊女と床入りしたのである。

「伊勢講」は伊勢神宮に参詣するのが目的だが、参拝者の精進落しの需要に応じて、伊勢神宮の内宮と外宮の間には古市（ふるいち）という遊廓が栄えていたほどである。

図2『伊勢参宮名所図会』（寛政9年）、国立国会図書館蔵

図2は、参拝をすませた男たちが古市遊廓でどんちゃん騒ぎをしている光景。遊女たちは伊勢音頭を踊っている。もちろん、このあと男は遊女と床入りした。

講の旅は男だけだから、女房は家に残された。女房は当然、亭主が精進落しをするのを知っていた。だが、その反応はせいぜい、近所の女房と、「まったく、男ときたら、しょうがないねえ」と、苦々しく憤懣を述べ合うくらいだったであろう。

およそ百五十年前、日本人はこんな風習のもとで生活していた。

（編集協力：春燈社 小西眞由美）

筆者：永井 義男