パレスチナ自治区ガザ地区との境界付近に展開するイスラエル軍＝６日/Amir Levy/Getty Images

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスは、カタールとエジプトから１７日に提示されたガザの新たな停戦案を受け入れたと発表した。

ハマス政治部門幹部のバセム・ナイム氏はＳＮＳへの投稿で、「仲介者からの新たな提案を受け入れた。我々の人民に対する戦争の炎を神が消し去ってくれることを祈る」とした。

イスラエルの当局者２人はＣＮＮに対し、ハマスからの返答を受け取ったことを確認した。うち１人は、人質全員の解放やハマスの武装解除、イスラエルによるガザの治安統治などを求めるイスラエル政府の立場に変わりはないと強調している。

新たな停戦案は、７月に決裂した交渉の再開を目指す取り組みの一環として仲介国が提示していた。

ハマス幹部がＣＮＮに語ったところによると、新たな提案は、生存しているイスラエルの人質１０人と死亡した人質１８人の返還と引き換えに、終身刑や１５年以上の禁錮刑を言い渡されて服役中のパレスチナ人２００人の釈放を求める内容。イスラエルはさらに、服役中のパレスチナ人のうち未成年と女性を全員釈放する。

停戦中は、米国のスティーブ・ウィトコフ中東担当特使が指定した一線にイスラエル軍を再配備して、ガザの住民が必要とする人道支援物資の搬入を加速させる。

これで激しい軍事作戦によって人質の命を危険にさらすことなく、ガザの人道状況のこれ以上の悪化も回避しながら、可能な限り最善の形で包括的合意を目指す道が開けると関係者は述べている。