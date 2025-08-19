【S＆T M4A1 スポーツライン電動ガン with M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)】 発売中 価格：24,000円

S&Tは、電動ガン「S＆T M4A1 スポーツライン電動ガン with M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」を発売した。価格は24,000円。

本商品はコルトの「M4A1カービン」を電動ガンで再現し、銃身下部にオプションパーツの「M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」をカスタムした商品となっている。

「M4A1」本体は重量約3,146gで、ニッケル水素8.4v(セパレート) / リポバッテリー(7.4v) に対応している。付属マガジンはスタンダードM4マガジン 300連ゼンマイ給弾式（スチール製）でセーフティ/セミ/フルオートをセレクトできる。

「M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」は材質がナイロンファイバー、サイズは310mm(ショート版)となっている。対応カートリッジは40mmランチャーカトリッジとなっている。