S＆T、電動ガン「M4A1 スポーツライン電動ガン with M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」を販売中
【S＆T M4A1 スポーツライン電動ガン with M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)】 発売中 価格：24,000円
S&Tは、電動ガン「S＆T M4A1 スポーツライン電動ガン with M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」を発売した。価格は24,000円。
本商品はコルトの「M4A1カービン」を電動ガンで再現し、銃身下部にオプションパーツの「M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」をカスタムした商品となっている。
「M4A1」本体は重量約3,146gで、ニッケル水素8.4v(セパレート) / リポバッテリー(7.4v) に対応している。付属マガジンはスタンダードM4マガジン 300連ゼンマイ給弾式（スチール製）でセーフティ/セミ/フルオートをセレクトできる。
「M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印)」は材質がナイロンファイバー、サイズは310mm(ショート版)となっている。対応カートリッジは40mmランチャーカトリッジとなっている。
S&T M4A1 スポーツライン電動ガン with M203 グレネードランチャーS BK(COLT刻印) 入荷- 株式会社UFC(業販営業部) (@UFC_airsoftgun) August 18, 2025
内部スイッチはスタンダードな
物理接点スイッチとなります。
メーカー希望小売価格（税込）：\24,000https://t.co/oH05SeIIJ9 pic.twitter.com/e0SAkvFFUk