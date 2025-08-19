お盆休みにあわせ、久しぶりに実家へ帰省した人も多いでしょう。高齢の親の「万が一」を考え、実家の片付けに乗り出したはずが、予想外の反応に戸惑うケースも…。ある50代の会社員女性の事例から、親子の距離感や価値観の相違を考察します。

実家の 廊下一面を侵食していたのは…

「実家に帰るたびに、そのモノの多さが目に余るんです。私が代わりに片付けるって言っても、機嫌悪くなっちゃって」

そう肩を落とすのは、都内の企業で中間管理職として働く会社員の松本真紀子さん（仮名・52歳）。真紀子さんは、数年前に離婚し、現在は賃貸物件に1人暮らしをしています。

「私の年収は500万円。元夫と暮らしているときは多少のゆとりがありましたが、いまはこの物価高でしょう？ 家賃払って、最低限のものを買って、病院に行って、生活はカツカツです…」

一方、母・弘美さん（仮名・78歳）は、20代のころに幼い真紀子さんと兄を連れて離婚。現在は、母方の祖父から相続した地方都市の戸建て住宅に1人で暮らしています。過去には数回の手術歴があり、現在も喘息の持病を抱えるなど、体調は決して万全とはいえません。

昨年は仕事の都合で帰省できなかった真紀子さんにとって、今年のお盆は2年ぶりの実家です。ところがたった2年足を運ばなかっただけで、室内は想像できないほどに荒れ果てていました。

「廊下の両端には荷物が積み上がっていて、ダイニングテーブルもホコリまみれ…。もともとモノを捨てられない人なのですが、それでも、以前は多少整理していたんです。ところが、今年帰ってみて〈これはまずいことになった〉と…」

ショックを受けた真紀子さんでしたが、気を取り直して廊下だけでもどうにかしようと、片付けを開始。しかし、捨てていいもの・悪いものの判別は容易ではありません。

「ねえ、ちょっとお母さん！ これいるの？ いらないの？」

真紀子さんが大声で尋ねると、弘美さんはあからさまな拒否反応を示しました。

「あんた、何勝手なことしてるの！ 触らないでよ!!」

「はぁ？ 人がせっかく片付けてあげているのに。ずっとこのままにしておくつもり？ せめて廊下ぐらい片付けないと、自分がつまづいて転ぶでしょうが！」

「そんなことしなくて結構よ！ 帰ってくるなり、いきなりなんなの!? 具合が悪いお母さんの気持ちなんて、あんたには一生わからないでしょうね！」

ピシャン！

せっかく娘が帰省したというのに、弘美さんは居間の引き戸を力任せに閉め、夕飯の時間を過ぎても出てきませんでした。

真紀子さんは、母の気持ちを尊重したいと言いつつも、持病を抱える母の万が一の事態を考えるたび「早く整理したいのに…！」と焦りといらだちが募ります。

すべてが「他人事」の兄にげんなり

真紀子さんは、県外に住む兄・宏典さん（仮名・55歳）へLINEすることに。

「いま久しぶりに実家なんだけど、部屋も廊下もすごい荷物で、足の踏み場がないの。片付けてたら、お母さん怒っちゃって。

でもさ、お母さんもトシで、いつまた病気が再発するかわからないでしょ？ 頭がしっかりしているうちに整理したくて。

お兄ちゃんからも話してよ」

しかし、数時間後に来た兄からの返事は、かなりそっけないものでした。

「母さんが嫌がってるなら触んなよ。



そのうちなるようになるだろ」

兄からのLINEを読んだ真紀子さんは、心底ウンザリしました。

「……ああ、やっぱり。このひといつもこうなんだよね」

思い返せば、昔から兄は“なるようになる”が口癖。母親に手術が必要になった時も、どこか他人事で、結局は妹の真紀子さんが病院に通い、母の世話を行いました。

「この酷暑のなか、私だって好きで片付けてるんじゃない。あとで取り返しのつかないことになったら、結局また私が大変になるのに…！」

思わず大きなため息をつきながら、真紀子さんはスマホをテーブルに置きました。

「母が暮らす家は、廃屋寸前の築古物件です。売ったところで二束三文ですし、そもそも売れるとも限らない。母の生活はずっとギリギリですし、相続できる財産なんてあるわけがないんです」

「兄はあの通り無責任だし、ゴミだらけの家の片づけのために、私の少ない預貯金を吐き出すなんてまっぴらです。だから、いまからどうにかしたいのに…」

「手伝ってほしくない」親が6割…「生前整理」をめぐる深刻な現状

株式会社LIFULL seniorが2025年8月に実施した「親世代・子世代への生前整理・片付けに対する意識調査」※によると、自宅の生前整理や片付けが必要だと思う親世代は約8割、子世代も約7割と親子ともに過半数が必要だと感じている一方で、親世代の約6割は生前整理・片付けを「手伝ってほしくない」と考えていることがわかっています。

※ 調査期間：2025年8月7日〜8日、調査対象：持ち家に居住し子どもと別居している65歳以上の男女537人、親と別居している40代〜50代の男女477人

［図表］【子世代】親の自宅の生前整理・片付けを手伝いたいと思うか／【親世代】生前整理・片付けを子どもに手伝って欲しいと思うか 出所：LIFULL介護

子世代に、親の生前整理・片付けを手伝いたいかを尋ねたところ「思う」（31.9%）「どちらかといえば思う」（43.2%）を合計して75.1%、およそ8割の人が手伝うことに前向きという結果になりました。

しかし、親世代に自身の生前整理・片付けを子どもに手伝って欲しいかどうか尋ねたところ「どちらかといえば手伝って欲しくない」（33.3%）、「手伝って欲しくない」（26.3%）を合計し59.6%とおよそ6割が子どもに手伝って欲しくないと回答していました。

子どもに家の生前整理・片付けを「手伝って欲しくない」、「どちらかといえば手伝って欲しくない」と回答した人にその理由を尋ねたところ、最も多かったのは「自分が判断することだから」（75.3％）で、次いで「子どもに迷惑をかけたくないから」（41.2％）となっています。

高齢の親は「自分のことは自分でやりたい」と考える一方で、真紀子さんの母親のように、体力や気力が伴わず、放置している状況となっているのかもしれません。一方の子ども世代は、先々のことを心配してつい手を出しがちですが、親から拒絶され、もどかしい思いをしているのかもしれません。

この問題について、きょうだい間で温度差があれば、対応はさらに大変になるでしょう。

真紀子さんのケースは、多くの家庭が抱えるありふれた、しかし深刻なトラブルのタネだといえるのではないでしょうか。

〈出所〉

・株式会社LIFULL senior「「親の生前整理・片付けを手伝いたい」子は8割の一方で「手伝って欲しくない」親は6割。LIFULL 介護が親世代・子世代を対象に「生前整理・片付けに対する意識調査」を実施」

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000719.000033058.html）