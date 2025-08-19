相続税において、被相続人が居住していた宅地等について相続税の負担を大きく軽減する「小規模宅地等の特例」が設けられています。この特例は、残された家族が住む家を相続税のために手放さなくて済むよう配慮された制度です。しかし、適用には細かな要件があり、解釈を巡って税務当局と争いになることも少なくありません。今回は、配偶者が相続放棄をした場合に、別居している子がこの特例を適用できるかどうかが争われた事例を紹介します。

小規模宅地等の特例の概要

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた宅地や事業用宅地などを相続する際、その評価額を最大80％減額できる制度です。我々税理士としても、相続税の申告時に最優先で検討すべき優遇制度です。

適用にあたっては、誰が宅地を相続するかが重要なポイントです。配偶者は最も優先的に適用され、被相続人と同居していた親族も一定の要件下で適用が可能です。しかし、別居していた親族が適用を受ける場合には、相続開始時に「被相続人の配偶者」や「同居親族」がいないことが大前提とされ、さらに、相続開始前3年以内に持ち家に住んでいないことなど厳しい要件を満たす必要があります。

今回の事例では、別居していた親族が小規模宅地等の特例を適用しようとした際の、「被相続人の配偶者がいないこと」という大前提の解釈が争われました。

事案の概要

死亡したAさんには妻であるBさんがいましたが、Bさんは相続を放棄したため、Aさんの居住用宅地は二男のCさんが取得することになりました。Cさんは相続開始時、勤務先の社宅に居住しており、持ち家は保有していませんでした。

Cさんは、Bさんの相続放棄により相続開始時点でAさんには「配偶者」がいない状態であると解釈し、自身が小規模宅地等の特例における「別居親族」の要件を満たすと考え、特例を適用して相続税の申告を行いました。しかし、税務署はこれを認めず、更正処分を行ったため、Cさんは国税不服審判所で争うことになりました。

【争点】

配偶者が相続放棄をした場合、別居親族は「当該被相続人の配偶者がいないこと」という要件を満たし、小規模宅地等の特例を受けられるか

納税者、税務署それぞれの主張とは…

納税者の主張

Cさんは、民法における相続放棄の規定「相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされる」を根拠に、特例の適用要件である「当該被相続人の配偶者がいないこと」にも影響を及ぼすと主張しました。

すなわち、Bさんの相続放棄により、相続開始時点でAさんには配偶者が「いなかった」と解釈できるため、Cさんは特例の適用を受ける別居親族に該当するとしました。

税務署の主張

これに対し、税務署は、小規模宅地等の特例における「当該被相続人の配偶者」とは、相続開始時において法律上の婚姻関係にある者を指すと反論しました。

相続放棄の効力は「相続に関してのみ」に限定され、法律上の婚姻関係には影響を与えないため、Aさんには配偶者が存在するとしました。よって、Cさんは別居親族として特例の要件を満たさない、としています。

国税不服審判所の判断

国税不服審判所は、まず「被相続人の配偶者」の意味について、被相続人と法律上の婚姻関係にある者を指すと明示しました。これは、特例の規定が「相続人」ではなく「配偶者」という言葉を使用していることからも明らかです。

さらに、相続放棄の効力は「相続に関するもの」に限定され、法律上の婚姻関係には影響を及ぼさないと判断しました。したがって、相続放棄をしても、その者が被相続人の「配偶者」である事実は変わらないことになります。

以上に基づき、法律上の配偶者であるBさんがいる以上、Cさんは小規模宅地等の特例を適用できないと結論付けられました。

まとめ

この事例は、小規模宅地等の特例の適用にあたり、「親族」や「配偶者」の解釈について判断が示されたものです。

小規模宅地等の特例における「配偶者」については、相続放棄の有無にかかわらず、相続開始時点での法律上の婚姻関係によって判断されます。相続放棄は、あくまで「相続人としての地位」を失わせるものであり、「配偶者であるという身分」自体を消滅させるものではありません。

小規模宅地等の特例は相続税額に与える影響が大きいものであるため、複雑な家族関係や相続放棄などが絡む場合は、安易な自己判断をせず、専門家へ事前相談などによって、正確な適用可否を判断してもらうことが不可欠といえるでしょう。



高橋 創

税理士