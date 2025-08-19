近年日本では50代以上の夫婦の離婚が増えています。外からは円満にみえても、長年のすれ違いや不満が静かに蓄積され、ある日突然別れを告げられることも少なくないようです。そんな熟年離婚の背景と、その後の暮らしの注意点について、50代夫婦の事例をもとにみていきましょう。ゆめプランニング代表の大竹麻佐子CFPが解説します。

「熟年離婚」する夫婦が増えている

近年「熟年離婚」が増加傾向にあります。厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の離婚件数は約18万件。そのなかで、結婚20年以上の夫婦による離婚は17％を占めています。

熟年離婚が増えている背景には「子育てが終わったから」「定年後ずっと一緒にいる自信がない」といったライフステージの変化にともなう決断のほか、2007年から始まった年金分割制度の認知拡大や女性の経済的自立意識の高まりなど、社会的な変化も一因にあると考えられます。

周囲からは仲のいい夫婦に見えていても、実は心のすれ違いや価値観の隔たりが積もり積もって、ある日突然それが爆発するというケースも少なくないようです。

年収2,000万円のエリートが“顔面蒼白”になった「1通の置き手紙」

都内の一等地に暮らす後藤夫婦（仮名）。会社役員の夫（54歳）は年収2,000万円を超えており、高収入・一等地暮らしと絵に描いたようなエリートです。2歳年下の妻は、長年専業主婦として、そんな夫を支える暮らしをしてきました。

周囲からは順風満帆な暮らしのように思えていた夫婦の生活ですが、夫が“顔面蒼白”になる事態が起きます。

ある朝夫が寝ぼけまなこでコーヒーを飲もうとしたところ、妻こだわりのアイランドキッチンに1通の手紙が置かれていたのです。

「さようなら。実家に帰ります」

突然突き付けられた「三行半」に、夫は血の気が引いていくのを感じます。

「おいおいおい、ちょっと待てなんだよこれ……。いったいこの生活になんの不満があるんだ？ もしかして、好きな男でもできたのか!?」

わけもわからず、ただ困惑するばかりです。

エリート夫に「三下半」を突きつけた妻の真意

一方、妻の表情は晴れ晴れとしています。

「これ以上、自分勝手な夫に振り回されたくない。人生をリセットしたかったんです」

夫の顔色を見ながら、家事に子育てにとたった1人で頑張ってきた妻。当たり前のことだと思っているのか、夫から感謝の言葉を耳にしたことは一度もありませんでした。仕事が忙しいことは理解していたものの、育児で大変な時期も、夫は休日ゴルフに接待にと、妻のことは顧みずに出かけていきます。

長年不満を募らせていた妻は、ひとり息子が社会人となり、子育てが落ち着いたタイミングで離婚を決意したそうです。

とはいえ、離婚後の暮らしに対する不安は残ります。

離婚後、まず妻は地方にある実家に住まいを移しました。両親が鬼籍に入ったことにより、数年前から空き家となっていたのです。

覚悟はしていたものの、長年専業主婦だった妻が50代で再就職することは難しく、パート勤務を余儀なくされています。収入の確保に追われる日々が続き、離婚できた自由と気楽さはあるものの「理想の暮らし」からはほど遠い日々が続きます。

これまで感じてこなかった金銭的な不安が日に日に大きくなるなか、「あのまま耐えていればよかったのかも」と思い悩むようになりました。

離婚を考えるなら…忘れてはならない判断基準

離婚後の生活設計には、冷静な経済的判断が不可欠です。なかでも、まず確認したいのが「年金分割制度」でしょう。

年金分割制度とは、婚姻中に夫が得た厚生年金の一部を分割請求することで、妻自身の老齢基礎年金の上乗せとして安定した年金収入を得ることができる制度です。妻に厚生年金受給権がある場合には、その分も分割して相殺となります。

次に、財産分与。婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産として、原則2分の1ずつ分けることになります。預貯金や不動産のほか将来受け取る退職金も対象です。あくまでも婚姻期間中であるため、受け取る額の半分とは限りません。

不動産など分割できない財産については協議によります。いずれにしろ、離婚にいたる前に資産状況を把握しておくことが重要です。

また、離婚後の生活費についても検討しておきましょう。高齢期になると、突然病気や介護が発生するリスクが高まります。余裕を持って資産を確保しておくか、あるいは保険で備えるなどの対策が必要です。

今回の事例のように「離婚したい」という思いが先行し、夫婦間での話し合いができておらず、また離婚後の生活設計ができていないケースは少なくありません。

互いが納得いくまで話し合えるのが理想ですが、「顔を見たくない」「相手のペースに流されたくない」などの理由から、実際にはほとんど話し合わないまま離婚にいたるケースが多いです。後悔しないためにも、弁護士などの専門家に相談することもひとつの手でしょう。

離婚後…妻の誕生日に届いた「プレゼント」の正体

置き手紙から半年、2人は調停を経て正式に離婚が成立しました。しかし、その年の妻の誕生日に「思いがけない出来事」が起こります。

身に覚えのない「豪華な花束」が自宅に届いたのです。差出人は夫。添えられた手紙には、「夫婦だったときに伝えられなくてすまなかった。長いあいだ俺を支えてくれてありがとう」と書かれています。

「夫からの高価な花束に驚きました。花束をもらったのは、若いときに彼からプロポーズを受けたとき以来のことです。もしかすると、彼なりの形で責任を感じているのかもしれませんね。でも……、正直、嬉しくありません。離婚したことに悔いはないし、資金繰りは大変だけれど、前を向いて生きていきます」

妻は、凛とした表情でそう言いました。

夫婦のすれ違いは、ささいなきっかけであることがほとんどです。はじめは決して仲の悪い2人ではなかったはずが、きちんと向き合って話す時間が持てないことの積み重ねで離婚という結末を迎えてしまうことも少なくありません。

経済的な問題も含め、互いの状況を理解し、冷静に話し合えることが理想です。もし離婚という選択肢をとる場合も、可能であれば事前に計画を立て、納得できる形で人生を歩みたいものです。

大竹 麻佐子

ゆめプランニング 代表

ファイナンシャルプランナー（CFP🄬）

相続診断士