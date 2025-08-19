半年間限定♪ツーハッチのポップアップショップがルミネ池袋に登場

2025年8月9日（金）～2026年1月18日（日）まで、ルミネ池袋4Fにて《tu-hacciルミネ池袋店》がポップアップショップとしてオープン。従来の短期開催から、今回は約半年間のロングスパンで楽しめる特別な機会となりました。人気のナイトブラや新作インナー、カスタムブラ体験など、見て・選んで・作って楽しめる♡特別な空間にぜひ足を運んでみてください。

期間限定で楽しめる特別なPOPUP SHOP

今回の《tu-hacciルミネ池袋店》は2025年8月9日（金）から2026年1月18日（日）までの長期開催。期間中は随時ラインナップが入れ替わり、新作も続々入荷予定です。

オープン記念として、1日先着10名様には誕生月の星座チャームノベルティをプレゼント。さらに税込6,000円以上でスタンプが貯まる店舗限定スタンプラリーも実施中。

ヘアクリップや2,500円相当のアイテムなど豪華特典が待っています。

ROSIER by Her lip toの3周年♡アニバーサリー限定色ガーネット登場

自分だけの1枚♡カスタムブラ体験



店内には、自分好みにデザインできる「カスタムブラ体験ブース」を設置。お気に入りのブラを選び、キラキラ輝くチャームやおしゃれなストラップで自由にカスタムできます。

オーダーシートに商品番号を記入するだけで、その場でスタッフが世界に一つだけのオリジナルブラを完成させてくれるから、体験中からわくわく♪

ファッション感覚で楽しめる特別な下着をぜひ手にしてみて。

豊富なラインナップでお気に入りを発見



POPUP SHOPでは、定番人気のナイトブラ付きワンピース「ラクシア」シリーズや、ノンワイヤーで快適な「MORNING ROUTINE」シリーズが登場。

さらに、予約時から注目されていた新作「Pliea」や、1.5カップ盛りを叶えるシャーリングブラトップなど、話題のアイテムが勢ぞろい。

インナーファッションブランドならではの工夫が詰まったラインナップは、毎日の気分を高めてくれます。

半年間限定の特別空間へ

約半年間限定で開催される《tu-hacciルミネ池袋店》のポップアップショップ。豪華なプレゼント企画やオリジナルブラを作れる体験型ブースなど、訪れるたびに新しい発見が待っています。

普段オンラインでしか見られないアイテムを実際に手に取れるのも大きな魅力。ぜひこの機会に、心ときめくtu-hacciの世界を楽しんでみてください。お気に入りの一枚に出会えるはずです♡