MEGUMI¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×ÀÅª¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ½àÈ÷ÌÀ¤«¤¹
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê43¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤Î»Å»ö¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¾»³¤â¤â¤³»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢ÀÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥Ì¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀìÌç¿¦¡£±é¼Ô¤È±é½ÐÂ¦¤Î°Õ¸þ¤òÄ´À°¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MEGUMI¤ÏÀ¾»³»á¤È¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤Ë¡¢Zoom¤Ç¡Ø¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤«Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡×¤ÈÇÛÎ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÀÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï·ù¤À¤Ê¤È¤«¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¥¥¹¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¼ó¤È¤«¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ù¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡×¤È»öÁ°¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´ÉôµÛ¼ý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤·¡¢´ÆÆÄ¤Ã¤ÆÃËÀ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢ÃËÀ¤«¤é½÷À¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡Ù¤È¤«¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÁÐÊý¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀâÌÀ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ¾»³¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤â¾Ò²ð¤·¡Ö»¦¿Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¸½¾ì¤Ç¡£¡Ø¤³¤³¤Ç¥¥¹¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡©ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¾È¤ì¤È¤«1²ó¿¡¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È°Õ¼±¤¬¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¡£ÃË¤Î¿Í¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¡Ø¥Ð¥ì¤ë¡Ê¸«¤¨¤ë¡Ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î²¼Ãå¤Ï¤¤¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤«¡£ÃËÀ¤Ë¤â¡Ø¤³¤³¤Ç¿¨¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥ÉÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¤È¤«¡Ù¡×¤ÈÀ¾»³»á¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¤òÀä»¿¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å¹þ¤à¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£