サンリオ×「銀座コージーコーナー」がコラボ？ 予告画像にファンの期待高まる
「銀座コージーコーナー」の公式Xが、8月18日（月）に更新。「#サンリオ」のハッシュタグとサンリオキャラクターズが集結した1枚の画像が公開され、ファンから反響が寄せられている。
【写真】けろけろけろっぴだけバレバレ（笑） 「銀座コージーコーナー」が公開した話題の画像
■誰がいるかな？
この日「とっても可愛いあの子たちがやってくる」とテキストを添えて投稿されたのは、「8．22 fly COMING SOON」の文字と10人のサンリオキャラクターズの一部分が描かれた画像。
画像は、大きな赤いリボンを着けたねこの耳やピンクの頭巾が印象的なたれ耳などがあしらわれており、まるでキャラクターが頭だけをひょっこり出しているような仕上がりだ。
SNSでは、「コージーコーナーにサンリオくるよ！」「ぜったいかわいい」「何がなんでもゲットしたい」などサンリオとのコラボレーションを匂わせる同投稿に期待するファンからの声が集まっている。
