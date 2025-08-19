ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR鹿児島線大牟田〜熊本で運転見合わせ 玉名〜肥後伊倉で線路の安全… JR鹿児島線大牟田〜熊本で運転見合わせ 玉名〜肥後伊倉で線路の安全確認（8月19日午前10時33分発生） JR鹿児島線大牟田〜熊本で運転見合わせ 玉名〜肥後伊倉で線路の安全確認（8月19日午前10時33分発生） 2025年8月19日 11時4分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、19日午前10時33分ごろ、鹿児島線玉名〜肥後伊倉で線路の安全確認を行った。この影響で同10時50分現在、同線大牟田〜熊本で運転を見合わせている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 北九州市八幡西区で男が通行中の女性に下半身見せる 八枝4丁目付近の歩道上公然わいせつ 【続報】JR日豊線で特急ソニックに人身事故 亀川〜大分で一時運転見合わせ（8月19日午前7時59分発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 介護, 静岡, 床暖房, 慰霊祭, 長野, リペア工事, 訪問介護, フローリング, 配線