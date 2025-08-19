NHKは19日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌が男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」に決定したと発表した。ドラマの放送に先駆けて、8月26日放送の「うたコン」で主題歌を初披露する。「ハンバート ハンバート」の2人が公開生放送で演奏・歌唱するのは今回が初。

「ハンバート ハンバート」は1998年結成、佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ。2人がメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。これまでに12枚のオリジナルアルバムを発表し、テレビ・映画・CMなどへの楽曲提供も多数。2014年発表の楽曲「ぼくのお日さま」が主題歌・タイトルとなった映画「ぼくのお日さま」（2024年、奥山大史監督）では、佐藤が劇伴も担当。また、2024年リリースのアルバム「カーニバルの夢」収録曲「トンネル」はドキュメンタリー映画「大きな家」（竹林亮監督、企画・プロデュース斎藤工）の主題歌として起用された。

「ハンバート ハンバート」の佐藤遊穂は主題歌決定に「朝ドラ主題歌？と聞いた時は驚きましたが、その舞台が松江と聞いて、またびっくり。昔から何度もライブに訪れて、たくさん思い出のある場所です。そして、物語にぴったりのとても良い曲ができたと思っています。たくさんの人に聞いてもらえたらうれしいです」と喜びのコメント。夫の良成は「はじめはどんな曲を作ったらいいものか悩みましたが、曲作りは考えすぎるとかえってよくないので、モデルとなった小泉セツさんの『思い出の記』をただただ繰り返し読み、自分がセツになったつもりで一気に作りました」と作品への思いを語った。

「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を女優・郄石あかりが、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

「ハンバート ハンバート」は8月26日放送の「うたコン」で主題歌を初披露する。2人が公開生放送で演奏・歌唱するのは今回が初。郄石とバストウがゲスト出演し、見どころを語る。