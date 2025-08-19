ノンスタ、人間力ありすぎ70代大先輩に脱帽 井上「勝手にしゃべりよった！」石田「この年齢で誰よりも声を…」
お笑いコンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ＝72、里見まさと＝73）が19日、大阪・吉本興業本社で『ザ・ぼんち芸道55周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜』ツアーの発表会見を行った。司会を務めたNON STYLE（石田明＝45、井上裕介＝45）が脱帽の展開となった。
【集合ショット】やる気まんまん！ポーズを決めるノンスタ＆ぼんちら
ザ・ぼんちは、1980年代の「漫才ブーム」をけん引。81年の「上方漫才大賞」を受賞。楽曲「恋のぼんちシート」がヒットするなどアイドル的な人気となり、日本武道館公演も行った。解散時期を経て、2002年に再始動。結成16年以上のプロの漫才師による『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』でファイナリストとなり、若い世代からも注目を集める。
NON STYLEにとっては、生まれる約10年前から活動していたレジェンドで、司会も緊張感があり慎重に進行。ところが、まさとが「台湾公演」（来年1月末〜2月頭頃予定）を勝手に発表してしまい、井上は「なんで先に言うんですか！」「まさとが勝手にしゃべりよった！」と猛ツッコミ。あらためて、井上がアナウンスしようとすると、おさむが「アーッ！」と叫び、カオスとなった。
『M-1グランプリ』審査員に名を連ねた石田は「僕たちは師匠たちみたいに人間力が足りひん」「かっこいいです。この年齢で誰よりも声を出して」と脱帽。井上は「おさむ師匠は名前言うてるだけですからね」と笑っていた。
