Æ£ËÜÈþµ®¡¢Ä¹½÷¡Ö±©º»¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¶Ã¤¡¡Í³Íè¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÄ¶Â¿Ë»¡ª²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿Æ£ËÜÈþµ®
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é287ËÜ¡£ËÜ¤ò½Ð¤»¤Ð3ËüÉô¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ËCM¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â»¦ÅþÃæ¡ª¤¤¤ÞÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤ó¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÅÐ¾ì¡£¡Ø¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ø¤Ò¤è¤³¥¯¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¡Ë¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤¿ºý»Ò¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥Þ¥Þ¤Ã¤×¤ê¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Ä¹ÃË¡¦¸×Ç·½õ¤¯¤ó¤Î»Ò°é¤ÆÏÃ¤Ë½Ð±é¿Ø¤¬´¶¿´¤¹¤ëÃæ¡¢ÏÃÂê¤Ï2015Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹½÷¤ÎÏÃ¤Ø¡£ºý»Ò¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¡ÖÄ¹½÷¡¡±©º»¤Á¤ã¤óÃÂÀ¸¡×¤ò¸«¤Æ¡¢MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÍÅÄÅ¯Ê¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¡Ø¤Ä¤Ð¤µ¡Ù!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢½Ð±é¼Ô¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºý»Ò¤Ë¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ³Íè¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡£ºÇ¶¯¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢25Æü¸á¸å8»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
