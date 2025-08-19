ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スマホ写真が“チェキ”に変身！【富士フイルム】のおしゃれ＆便利なチェキプリンター「Link 3」がAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-01 005213


「遊べる」プリンターとして好評頂いている「instax mini Link™」シリーズ3世代目のモデル。

スクリーンショット 2025-08-01 005243


スマホのお気に入りの画像を専用アプリで簡単にプリント可能。

スクリーンショット 2025-08-01 005253


拡大縮小はもちろん、明るさや色の調整なども自由自在。

スクリーンショット 2025-08-01 005302


コンパクトで持ち運びしやすく、いつでもどこでもプリントしてその場で思い出をシェアできる。