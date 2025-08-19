【にじさんじ ウエハース】 12月 発売予定 価格：1個220円 【びっくらたまご つむまる にじさんじvol.1/vol.2】 12月 発売予定 価格：770円 【CharmAidにじさんじvol.1】 12月 発売予定 価格：330円

バンダイは、ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」の商品化ライセンスを取得し、食玩「にじさんじ ウエハース」を12月に発売する。価格は1個220円。

また、「びっくらたまご つむまる にじさんじvol.1/vol.2」および「CharmAidにじさんじvol.1」も12月に発売される。価格はびっくらたまごが770円、CharmAidが330円。

食玩オリジナルビジュアルを収録したカード付きウエハースが発売決定！

にじさんじのカード付ウエハース「にじさんじ ウエハース」が登場する。菓子の甘さをイメージした、食玩オリジナルのコンシェルジュ衣裳ビジュアルを収録。第1弾には、バニラホワイトVer.を着用したライバー30名がラインナップされている。メタリックプラカードは全30種の中からランダムで1枚が入っている。

「にじさんじウエハース」

販売先：コンビニエンスストア・スーパー等の全国のお菓子売り場



セット内容

・バニラクリーム味ウエハース1枚入り

・メタリックプラカード１枚入り（全30種）

【ラインナップ（敬称略）】

・アルス・アルマル

・石神のぞみ

・伊波ライ

・卯月コウ

・オリバー・エバンス

・叶

・葛葉

・小柳ロウ

・笹木咲

・椎名唯華

・四季凪アキラ

・シスター・クレア

・ジョー・力一

・周央サンゴ

・セラフ・ダズルガーデン

・葉加瀬冬雪

・花畑チャイカ

・壱百満天原サロメ

・風楽奏斗

・星導ショウ

・本間ひまわり

・魔界ノりりむ

・叢雲カゲツ

・夜見れな

・ラトナ・プティ

・ルンルン

・レイン・パターソン

・レオス・ヴィンセント

・ローレン・イロアス

・渡会雲雀

詳しい情報は公式HPやSNS等で続報が公開される予定。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※画像には複数ラインナップを組み合わせて撮影したものも含まれます。

※価格はメーカー希望小売価格表示です。

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

※デザインは開発中のものです。

※メッセージは全て複製です。

にじさんじの日用雑貨「びっくらたまご」・「CharmAid（チャームエイド）」も続々登場！

びっくらたまご つむまる にじさんじvol.1/vol.2

マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」からにじさんじが登場する。マスコット同士を「つめる」仕様が可愛い、顔型のマスコット「つむまる」シリーズにて展開される。

遊び方はマスコットのフック穴を、もう1つのマスコットの底面の穴にさしこむことでマスコットを積むことができ、フック穴にボールチェーンを通すと持ち運びも可能になる。本商品では、各ライバーのお風呂上りの撮りおろしビジュアルを使用したカードも付属。1弾につき10名のライバーがラインナップされている。

ラインナップ（敬称略）

【びっくらたまご つむまる にじさんじvol.1】

・戌亥とこ

・甲斐田晴

・葛葉

・三枝明那

・椎名唯華

・四季凪アキラ

・セラフ・ダズルガーデン

・花畑チャイカ

・星川サラ

・ルンルン

【びっくらたまご つむまる にじさんじvol.2】

・魁星

・加賀美ハヤト

・弦月藤士郎

・剣持刀也

・ジョー・力一

・月ノ美兎

・でびでび・でびる

・長尾景

・リゼ・ヘルエスタ

・緑仙

【びっくらたまご つむまる にじさんじvol.1/vol.2】

・販売先: ドラッグストア、量販店、バラエティショップ、アニメイト他

・内容：入浴剤1個、マスコット1個（全10種）、カード1枚（全10種）

※マスコットとカードはそれぞれ1袋にいずれかひとつずつ入っています。

※マスコットとカードの種類は選べません。

※マスコットは3つ以上積まないでください。

※ボールチェーンはついていません。

※マスコットを持ち運ぶ際は、連結させないでください。

※マスコットとカードは同一とは限りません。

※「びっくらたまご」はバンダイの登録商標です。

※デザインは開発中のものです。

CharmAidにじさんじvol.1

「あなたの好きを身につける」をコンセプトに開発をした、ボディシールとしても楽しめる新感覚の絆創膏シリーズ。ハイドロコロイド素材の半透明を活かした魅力的なデザインのばんそうこうは、肌へのつけ外しが簡単にできるので、イベントなどにもピッタリなアイテムとなっており、各ライバーのメッセージも収録される。1弾につき30名のライバーがラインナップされている。

ラインナップ（敬称略）

・天宮こころ

・アンジュ・カトリーナ

・伊波ライ

・戌亥とこ

・宇佐美リト

・エクス・アルビオ

・オリバー・エバンス

・加賀美ハヤト

・葛葉

・佐伯イッテツ

・三枝明那

・椎名唯華

・四季凪アキラ

・周央サンゴ

・セラフ・ダズルガーデン

・月ノ美兎

・ニュイ・ソシエール

・葉加瀬冬雪

・花畑チャイカ

・不破湊

・星川サラ

・星導ショウ

・本間ひまわり

・舞元啓介

・町田ちま

・夕陽リリ

・ルンルン

・レイン・パターソン

・レオス・ヴィンセント

・ローレン・イロアス

【CharmAidにじさんじvol.1】

・販売先：量販店、バラエティショップ、アニメイト他

・セット内容：5枚入り

※オーバル形状4枚（全60種）、ダイカット形状1枚（全30種）

※中身は選べません。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※デザインは開発中のものです。

※メッセージはすべて複製です。

(C)ANYCOLOR, Inc.