【新レーベル「PARCO GAMES（パルコゲームズ）」】 8月19日 発表

パルコは、ゲームパブリッシング事業に本格参入し、新レーベル「PARCO GAMES（パルコゲームズ）」を8月19日に立ち上げることを明らかにした。

同社は、2023年にゲーム事業専門チームを発足。2024年9月から「ゲーム事業開発部」として、催事・EC・メディア・コラボレーションなど多様な展開を行なっている。

「PARCO GAMES」は、パルコのゲーム事業を総合するブランド名称として発足し、より戦略的かつ継続的な事業推進をするために設けたレーベルとなる。新たに加わる「パブリッシング事業」のほか、引き続き催事やコラボレーション、PARCO実店舗を活用した展開など「PARCO GAMES」の名の下でゲーム事業を総合的かつグローバルに推進するとしている。

「PARCO GAMES」では、クリエイターが秘める想いや作品が持つ特性に向き合った支援が行なわれる。今回のレーベル立ち上げおよびパブリッシング事業の開始は同社ゲーム事業の確立と持続性向上を目指した新たなステージとして位置づけられるとのこと。なおパブリッシング事業においては、「PARCO GAMES」が厳選した国内外のインディーゲーム計3タイトルを取り扱う。それぞれ2025年冬に販売開始予定となっている。

パブリッシング事業について

パルコが掲げるコーポレートメッセージ“SPECIAL IN YOU.”は、新しい才能の発見と、世の中を動かす新しい力のデビューを応援している。その才能をPARCO GAMESでは“心を動かす「物語」を感じられる作品”と位置づけている。

PARCO GAMESでは「クリエイターイズムから生み出され、ユーザーの心を動かす『物語』を感じられる作品」を日本のみならず全世界を対象に発信。開発支援からパブリッシング・マーケティング・2次展開までを一気通貫で実施・サポートする。

OOH広告などPARCO実店舗を活用したプロモーション、作品の魅力・世界観を拡張させるMDおよびPOPUP・展覧会などのイベント展開、パルコ内の他エンタテインメント事業と連携したメディアミックス展開などを通じ、パルコのブランド力を活かした幅広い層へのリーチを拡大していくとしている。また、9月に開催される「東京ゲームショウ2025」にも、ゲームレーベルとして初出展する。

PARCO GAMES パブリッシングタイトル

「南極計画」“地球上でもっとも幻想的で過酷な場所、南極へようこそ”

本作は、広大なマップ探索とクラフト要素が融合したサバイバルアドベンチャー。日本のゲームスタジオ「RexLabo」との共同開発プロジェクトとなる。900年後の荒廃した南極を舞台に南極点から発せられる謎のシグナルを目指し、主人公とそこに住む動物たちが旅をする物語が展開していく。

【南極計画】

ジャンル：サバイバルアドベンチャー

開発：RexLabo合同会社

リリース：2025年冬（予定）

□「南極計画」のページ

「CONSTANCE」“あるアーティストの受容と再生の物語”

本作は、難解なステージギミックや強敵とのバトルなど、高難易度のアクションが魅力の2Dアクションアドベンチャー。ドイツのゲームスタジオ「btf Games」が企画・製作を担当している。

絵筆を使うアーティストであるコンスタンスは、ある日自らの精神世界に閉じ込められてしまう。美しくも崩壊しつつあるその世界の謎に迫りながら脱出を目指し奮闘していく。

【CONSTANCE】

ジャンル：2Dアクションアドベンチャー

開発：btf Games

リリース：2025年冬（予定）

□「CONSTANCE」のページ

「the Berlin Apartment」“私の前に、誰がここに住んでいたんだろう？”

本作はトゥーン調の美麗なグラフィックスで表現された没入感の高いゲーム性を特徴としたアドベンチャーゲーム。ドイツのゲームスタジオ「btf Games」が企画・製作を担当している。

時代と共に常に変化し続ける街、ドイツ・ベルリンの120年を見てきた、とあるアパートメント。かつての住人たちのそれぞれの生涯における転機を追体験できる。

【the Berlin Apartment】

ジャンル：3D探索アドベンチャー

開発：btf Games

リリース：2025年冬（予定）

□「the Berlin Apartment」のページ

ONLINE PARCOをリニューアル

ONLINE PARCOを各ゲームタイトルの公式ECとして活用可能な仕様にリニューアルする。

リニューアル第1弾として、京都のインディーゲームレーベル「ヨカゼ」の公式ECを9月中旬にオープンする。ONLINE PARCO限定商品の販売も実施。ONLINE PARCOに各ショップが独立した形で出店が可能になる。

「PARCO GAMES」がレコメンド・セレクトした様々なゲームレーベルやタイトルのグッズを取り揃えオフラインだけではなくオンライン上でもより多くのゲームファンにアプローチしていくとしている。

□「ONLINE PARCO」のページ

ゲームパブリッシング事業本格参入背景・今後の展望について

【ゲーム事業開発部 部長 西澤 優一氏 コメント】

この度「PARCO GAMES」という新たなゲームレーベルと、念願のゲームパブリッシング事業を立ち上げることができたことを大変嬉しく思っておりますのと同時に、今後の使命感に燃えております。

パルコは創業以来、独自の視点で新たな価値を創造するインキュベーション精神を大切にしてまいりました。そこから得た知見や経験をゲーム事業に活用することで、元来ゲーム業界が持ち得る魅力や熱量、その可能性を共に押し上げ拡張していきたい想いを強く持ったことから、世界の市場へ魅力のあるゲームカルチャーを届けるために「パブリッシング事業」への本格参入を決定しました。

その中でも特にインディーゲームの領域は、クリエイター個人や小規模チームが手がける独創性豊かな作品が特徴的なムードを醸成し、パルコのインキュベーション精神と親和性が高い領域であると捉えております。

ついては、PARCO GAMESではインディーゲームの領域へ注力しゲームカルチャーとの新たな価値共創を目指し、パルコらしいアプローチを大切にするゲームパブリッシャーとして独創的な活動を目指してまいります。活動の中ではオンライン上での販売流通のみならず、全国に15店舗展開する商業施設PARCOの強みも最大限活かし、実店舗でのゲームコンテンツの体験価値創出などオンラインとオフライン両面でゲームカルチャーの魅力を広げてまいります。

今後の展望につきましては、パブリッシング事業でのタイトル取扱い拡大とグローバルで独自性ある事業を推進し、同時に国内外での「PARCO GAMES」の認知、ブランディング向上に繋げてまいります。また今後は、ゲームIP開発の着手も視野に入れており、自社でのゲームIP開発・保有から自社パブリッシングへ繋げ、ゲーム事業の成長基盤をより一層強固にすることを目指してまいります。

(C)PARCO (C)RexLabo

(C)btf