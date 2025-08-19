

OpenAIは今月8日（日本時間）、最新の基盤モデル「GPT-5」をリリースした。いわゆる「推論モデル」や「エージェント機能」をはじめ、これまでさまざまに分岐していたモデルや機能を合体した統一モデルとなっている。

OpenAIのサム・アルトマンCEOは「GPT-3を高校生、GPT-4を大学生とするなら、GPT-5は博士号レベルの専門家」と喩えるなど、GPT-5の知的能力が従来のモデルよりも大幅に向上したと強調している。

ただ、少なくともリリース当初のGPT-5に対する反応や評判はいま一つ。テレビや新聞など主要メディアの多くはこれを黙殺、ないしはわずかなスペースを割いて報じたにとどまる。

また、ユーザー側でも「GPT-4oのほうが共感力が高かった」「o3（の高度なプログラミング能力）を使えないのは困る」などとして、これら旧モデルの復活を望む声も少なくない。これを受けOpenAIはGPT-4oをレガシーモデルとして復活させた。

出足で躓いてもOpenAIの足元は盤石

前回のメジャー・アップデート（GPT-4）から約2年5カ月ぶりと、満を持して投入したGPT-5の出足がたとえ鈍くとも、当面OpenAIが慌てる必要はない。ChatGPTの週間利用者数は今年3月に5億人、8月に7億人を突破するなど増加に拍車がかかっている。

またChatGPT Plus、Proなど個人向けや同Enterprise、Eduなど企業・教育機関向けを含む有料プランの加入者総数は2025年4月時点で約2000万人に達するなど、こちらも急成長している。

一方、他社製品と比較すると、AIチャットボットの世界シェアではChatGPTが2位以下に大差をつけて首位に立っている（図1）。



図1 AIチャットボットの世界シェア（2025年7月） Statcounter社のオリジナル・チャートをChatGPT-5で円グラフ化したもの（筆者提供）

こうしたAIチャットボットの世界シェアは単純にウェブ・アクセス数をベースとする調査結果（図1）か、あるいはユーザーへのヒアリングやアンケートをベースとするか、さらに業務利用やアプリ内利用も含めるかなど、統計の取り方によって大きく異なる。

が、少なく見積もってもChatGPTの世界シェアは60パーセント以上に達するなど、2位以下に大きく水をあけている点は変わらない。

AIスタートアップの時価総額では勝負が決していない

一方、生成AIを開発する主要なスタートアップ企業の資金調達やそれによる時価総額を比べると、それとは違った景色が見えてくる（図2）。



図2 生成AIスタートアップ各社の企業評価額（縦軸の単位は10億ドル） 棒グラフの網掛け部分は現在計画段階の追加出資による評価額増分（ChatGPT-5で作成）（筆者提供）

この図2に示された企業の中で、まずOpenAIは今年の3月末、ソフトバンクが主導しマイクロソフトやスライブキャピタルなども参加する形で総額400億ドル規模の資金調達ラウンドを発表し、この時点で同社の株式時価総額（企業評価額）は約3000億ドル（45兆円前後）に確定した。

それと並行して同社は現在従業員による持ち株売却など、いわゆる「株式公開買い付け（tender offer）」による資金調達も計画中で、それが実施されればOpenAIの時価総額は約5000億ドル（75兆円前後）に跳ね上がると見られている。

一方、（チャットボットClaudeを開発・提供する）Anthropicや（同Grokを開発・提供する）xAIなども、同様に巨額の資金調達とそれに伴う時価総額の更新を繰り返している。

こうした中で興味深いのは、チャットボットの世界シェア（図1）ではOpenAI（ChatGPT）が他を圧倒的に引き離して断トツの首位なのに、スタートアップ時価総額の比較（図2）では首位（OpenAI）と2位以下の差がそこまでは開いていないことだ。

特にAnthropic（Claude）の世界シェアはわずか0.9パーセント、xAI（Grok）に至っては「その他（Other）」に分類されるなど誤差の範囲内なのに、資金調達ラウンドにおける時価総額では各々約1700億〜2000億ドル（30兆円前後）に達するなど、資金力とそれに裏打ちされた企業価値はかなり高い。

つまりベンチャーキャピタルをはじめ投資関係者らは、「生成AIの開発レースは未だ初期段階にあり、これからでも十分（OpenAIに対して）逆転可能」と見ているようだ。

ただ、xAIに関しては、その創業者・CEOのイーロン・マスク氏がスペースXなど身内の企業から資金を調達するなど実力以上に評価額を高めようとしている節もあり、その点は割り引いて考える必要があるだろう。

ビッグテックは巨額のAIインフラ投資で長期戦の構え

一方、グーグルやアマゾン、マイクロソフト、メタなどビッグテック4社は2025年に、データセンターの建設などAI関連の設備投資に総額で約3400億ドル（50兆円以上）もの巨費を投じる計画だ（図3）。



図3 アメリカ・ビッグテック4社によるAIインフラ関連の設備投資額（2025年の計画ないしは推計値） 縦軸の単位は10億ドル（ChatGPT-5で作成）（筆者提供）

これらビッグテックは一般消費者向けのチャットボット市場（図1）でのシェア（存在感）は比較的小さいが、逆に企業向けのクラウド事業などに向けてAI技術によるイノベーションを図っている。

最終的にはこうしたエンタープライズ市場におけるAIビジネスのほうが、チャットボットのような消費者向けサービスよりも市場規模は大きくなると見ているからだ。

また、グーグルやマイクロソフト、メタなどは各々「検索エンジン」「オフィススイート（業務用ソフト）」「（フェイスブックやインスタグラムなど）ソーシャルメディア」という巨大プラットフォームを有している。

それだけに、これらのうえでチャットボットなどの生成AIサービスを今後拡大していけば、いずれはOpenAI（ChatGPT）を抜き去ることも必ずしも無理とは考えていないようだ。

なかでもメタは巨額の設備投資と同時に、多額の報酬を提示してライバル企業のAI人材を次々と引き抜くなど競争心を剥き出しにしている。

同社は今年6月、AIスタートアップ「Scale AI」の株式49パーセントを143億ドル（2兆円余り）で取得。これに伴い、Scale AIの若きCEOを引き抜いて、メタが立ち上げたばかりのスーパーインテリジェンス（超知能）部門の責任者に据えた。

これは主に人材獲得（引き抜き）を目的にした事実上の買収であり、いわゆる「アクハイヤー（acqui-hire）」と呼ばれる手法だ（文字通り「acquire（企業買収）」と「hire（雇用）」を足し合わせた造語である）。

これ以降、メタはマーク・ザッカーバーグCEOが先頭に立って、OpenAIやグーグル、アップルなどライバル企業から次々と優秀なAI開発者を引き抜いていった。その際、これらAI人材の一部に提示された報酬は、（複数年契約で）数億ドル（数百億円）〜15億ドル（2000億円以上）に上るとの見方もある。

このメタからの攻勢に対し、OpenAIは一部の従業員（AI技術者）に数百万ドル（数億円）の特別ボーナスを支給する（と噂される）など防戦に追われた。

一方、グーグルは約24億ドル（3600億円前後）を投じて、（メタと同じく）アクハイヤーによってAIスタートアップ「ウィンドサーフ」の創業者や技術者らを引き抜いた。

また、マイクロソフトはグーグルのAI研究部門「ディープマインド」から、チャットボット「Gemini」を開発した技術者ら20名以上を高額の報酬や自由な開発環境などを条件に引き抜いたとされる。

このように過熱する人材獲得合戦は、MLBやNBAなどプロスポーツの世界におけるスター選手の高額トレードを彷彿とさせるなど、このままではシリコンバレーの企業文化を破壊するとの懸念もささやかれている。

評価が確定するまでには時間がかかる

こうした中で投入されたGPT-5は単なるモデルチェンジ以上の意味がある。

OpenAIは本来、AGI（汎用人工知能）と呼ばれるスーパーインテリジェンス（超知能）を実現するために設立されたが、アルトマンCEOはGPT-5について「重要な一歩ではあるが、未だAGIには至っていない」と認めている。

グーグルやメタをはじめビッグテックが巨費を投じてデータセンターなどAIインフラを建設したり、熾烈な人材獲得合戦を繰り広げたりするのも、最終的にはスーパーインテリジェンスを目指してのことだ。

現時点でGPT-5に対するユーザーの反応はいま一つだが、本当に重要なのは現在よりも将来に向けた潜在能力だろう。いずれは超知能へと成長するほどの伸び代を私たちユーザーが感じられるかどうか。それが確定するまでには、もうしばらく時間がかかるだろう。

（小林 雅一 ： KDDI総合研究所リサーチフェロー、情報セキュリティ大学院大学客員准教授）