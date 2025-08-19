【OZ Re:write（オズリライト）】 8月19日 正式サービス開始 価格：無料（アプリ内課金あり）

DRIMAGEならびにDRIMAGE JAPANは8月19日、Android/iOS用アニメRPG「OZ Re:write（オズ リライト）」（以下、オズリラ）の正式サービスを開始した。

本作は、現代文明と異世界が融合した独自の世界観や、おとぎ話を再解釈して制作された個性豊かな英雄たちと共に描く、新感覚の異世界リライトファンタジー。プレーヤーは、創始者の再来となり、様々な出来事を解決したり、英雄との絆を育みながら、物語をハッピーエンドへ導いていくことになる。

また、異世界SNS「ミラーグラム」による英雄との交流が深い没入感をもたらし、美麗な2Dセルアニメーションで描かれる戦闘シーンや、豪華声優陣がフルボイスで演じるメインストーリーによって、まるでアニメを遊んでいるかのような体験ができる。

正式サービス開始を記念して、様々なイベントやキャンペーン展開が実施されている。

正式サービス開始記念のイベントやキャンペーンが始動

事前登録キャンペーンで確定した初回ログインボーナスをゲットしよう

サービス開始までの期間に実施された「事前登録キャンペーン」において事前登録者数が20万人を達成したため、初回ログインボーナスとして2,600テイルストーンや★3英雄の「ヒルデ」が入手できる「絆の記録」150個がゲームスタート時に配布される。

その他プレゼントキャンペーンやゲーム内イベントも開始

「創始者様歓迎サプライズプレゼント」や「ANOTHER適応ミッション」を始め、ゲーム内のプレイや公式Xのキャンペーンを通じて、回数にして100回程度のガチャ利用が可能となっている。

新キャラクター「ベル★3」が登場

1904年初演のジェームス・マシューバリー原作の戯曲「ピーター・パン」に登場するあの妖精キャラクターがモチーフとなっている新キャラクター「ベル」がピックアップガチャに登場。かの物語が「オズリラ」の世界でどのようにリライトされるのか、入手して確かめてみよう。

(C)MACOVILL Co., Ltd & DRIMAGE. All Rights Reserved.