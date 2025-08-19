漫才コンビのザ・ぼんちが１９日、大阪市内で芸道５５周年を記念した「ザ・ぼんち芸道５５周年記念単独ライブ〜漫才はとまらないッ〜」の概要発表会見を行った。

１０月２６日になんばグランド花月をスタートし、１２月１４日には東京・ルミネｔｈｅよしもと、来年１月末から２月頭頃に海外の台湾での公演を予定している。今年フジテレビ系「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント２０２５〜」で、芸歴最年長で最終決戦に進出し話題にもなっており、里見まさとは「色んなことをトライしていくつもり」と意欲を語った。

大阪公演には「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」最終決戦で一緒だった、モンスターエンジン、金属バット、吉田たちや、メッセンジャー・黒田有がゲスト出演する。ぼんちおさむは黒田と漫才を披露予定で「黒田につっこまれる。黒田の言葉にグサーッときてるかも」と、毒舌がウリの黒田との共演を楽しみにしている。また、東京公演では落語家の笑福亭鶴瓶、ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ、ミキらがゲスト出演。鶴瓶とは「無学の会」での共演もあり、里見は「結構昔から話しているから、時間が足らない」とぼやき、おさむは「僕とはかみ合わない。人柄はすごくいい人」とアピールした。

５５年を振り返り、里見は「いつも漫才の姿勢で思っていることは、笑ってもらうに越したことはないけれども、絶対に品がなかったらあかん。これはもう常々そこだけは注意してやってる」とキッパリ。おさむは「今の若い人たちのレベルが高すぎる。僕たちがチャレンジすることによって、若さがこっちに戻ってくる」と笑った。ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤへの出場で追い風も感じている。里見はまた新しいギャグができたら予選で落ちようが参加したい意思を表明。「先輩たちからも連絡をいただいた。友達や一般の方の書き込みを見ていてもすごい６分間やったなと今も思ってます」と感謝した。

今後、６０周年、６５周年に向けては、おさむは「体がどうなっていくか分かりませんが、気持ち的にはいつまでも元気で舞台に立ちたい」とにっこり。里見は「もう２人で覚悟だけは数年前からしております。やっぱり舞台に出て、わーちょっときついなーというような状態であったり、笑いが取れなくなったりとかね。それこそセリフも出てこないようになっているとか。そういう時には、漫才はどこかで線引こうかなっていつも思ってます」と覚悟も語った。