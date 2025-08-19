バーチャルでの話ですけど。

イーサリアムブロックチェーンを基盤としたゲームプラットフォーム「The Sandbox」に、G-SHOCKをモチーフにしたアバターが登場します。

バーチャルゲームで遊べるアバター

アバターのデザインはたしかにG-SHOCKの雰囲気漂うフェイスで、よりポリゴン化されたかのようなルックス。カラーリングもポップです。ベースになっているのは、DW-5600／DW-6900／GA-110／GA-2100の4モデルに加え、ビッグサイズのGA-V01の合計5種。いずれも定番モデルでG-SHOCKファンにはおなじみでしょう。

アバターはNFTとして販売されるので、ユーザー同士で売買も可能。数量限定ということもあり、将来的には資産価値を生む可能性もあります。

早期アクセスや優待価格などの特典付きでNFTを購入できるアローリストを現在募集中。ウェルカムボーナスとしてEP（エトスポイント）の獲得や、抽選でG-SHOCK×nanoblockウォッチディスプレイツーが当たるキャンペーンを実施しています。

アローリスト登録期間：〜9月2日（火）19:00（日本時間） 販売開始日時：9月3日（水）23:00（日本時間） 販売形式：「The Sandbox」内で購入

The Sandboxゲーム内では、実際にG-SHOCKの品質試験で行なわれている耐久テストを彷彿とさせるサバイバルレースや、G-SHOCKが誕生してから現在に至るまでの歴史をアドベンチャー形式で楽しく体験できる「G-SHOCK CITY」も、9月24日から公開されます。

G-SHOCKは以前からVRやNFTとのコラボに積極的で、以前にはVIRTUAL G-SHOCK NFTという、現実には存在しないNFTモデルも発表していました。

リアルでは買えないG-SHOCKの新作

時計というのはフィジカルな所有欲をそそるアイテムだと思うのですが、バーチャルな世界で新たな展開を目指すというのは、取り組みとしてはかなりユニークです。NFTのデザインから派生した実機とかリリースされるとさらに面白いんですけどね。今後の展開にも注目です。

