【ニューヨーク＝小林泰裕】米ブルームバーグ通信は１８日、米国のトランプ政権が、米半導体大手インテルの株式を１０％程度取得することを検討していると報じた。

経営不振が長期化しているインテルへの支援が目的で、実現すれば、米政府がインテルの筆頭株主になる可能性があるという。

米政府はこれまでに半導体産業を支援する「ＣＨＩＰＳ・科学法」に基づき、インテルに１０９億ドル（約１・６兆円）の補助金を支給する計画を決めている。報道によると、この補助金を出資金に充てることで、株式を取得することが検討されている。インテルの株式の時価総額は現在約１０４０億ドルのため、補助金分の１０９億ドルを出資すると、米政府の出資比率は１０％程度となる。

インテルはＡＩ（人工知能）向けの先端半導体の開発で米エヌビディア、製造技術で台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）に差をつけられている。直近の２０２５年４〜６月期決算の最終利益は６四半期連続で赤字だった。

トランプ政権は米国内の半導体工場を拡充し、先進半導体を自国内で製造する方針だ。インテルは現在、米オハイオ州に工場を建設中だが、経営不振の影響により完成時期を延期した。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、０８年のリーマン・ショック以降で、米政府による米企業への最大規模の金融支援になる可能性があるという。

トランプ政権は７月、レアアース（希土類）の採掘・加工から製品化までを手掛けるＭＰマテリアルズの優先株を４億ドル（約５９０億円）で購入することを発表するなど、安全保障に関係する米企業に出資する姿勢を強めている。