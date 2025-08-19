　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.29　6.56　6.29　6.12
1MO　8.59　7.11　7.12　6.73
3MO　9.10　7.04　7.90　6.93
6MO　9.22　7.09　8.35　7.19
9MO　9.33　7.17　8.59　7.41
1YR　9.41　7.25　8.83　7.62

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.67　7.14　6.66
1MO　7.73　7.92　7.37
3MO　8.58　8.30　7.60
6MO　9.07　8.63　7.76
9MO　9.39　8.95　7.86
1YR　9.64　9.18　7.97
東京時間10:44現在　参考値

レンジ取引が続く展開を受けてドル円短期ボラは低下傾向