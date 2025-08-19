通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.29 6.56 6.29 6.12
1MO 8.59 7.11 7.12 6.73
3MO 9.10 7.04 7.90 6.93
6MO 9.22 7.09 8.35 7.19
9MO 9.33 7.17 8.59 7.41
1YR 9.41 7.25 8.83 7.62
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.67 7.14 6.66
1MO 7.73 7.92 7.37
3MO 8.58 8.30 7.60
6MO 9.07 8.63 7.76
9MO 9.39 8.95 7.86
1YR 9.64 9.18 7.97
東京時間10:44現在 参考値
レンジ取引が続く展開を受けてドル円短期ボラは低下傾向
