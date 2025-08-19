8月19日から規制再開。

NEXCO東日本長野工事事務所が、お盆期間中に休止していた上信越道「閼伽流山（あかるさん）トンネル」の車線規制工事を2025年8月19日から再開。これに伴い渋滞が予測されています。

【これは渋滞するぞ】これが上信越道の車線規制です（地図／画像）

上信越道上り線の佐久IC〜碓氷軽井沢IC間では、今年3月末から老朽化した閼伽流山トンネルのリニューアル工事が行われています。この影響により、約2.5kmにわたって終日1車線規制が実施されるほか、土日には佐久平スマートIC（SIC）付近の登坂車線も約4.0kmにわたって規制され、2車線運用となります。

トンネル周辺では、地山の膨張によって路面が隆起・損傷する現象が確認されており、これに対応するための補強工事が進められています。

車線規制中は、特に日曜・祝日の夕方を中心に、最大5km以上の渋滞が発生する可能性があります。ただし、3連休期間中は規制の対象外とされています。

NEXCO東日本は、工事現場周辺では工事車両の出入りや、佐久平ICから本線への合流、通常よりも狭くなった車線幅に注意するよう呼びかけています。また、工事期間中はLED情報板や路上標識などを通じて、工事規制情報を随時提供するとしています。