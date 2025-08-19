藤本美貴、夫・庄司智春との夫婦喧嘩は子供の前で 理由明かす
【モデルプレス＝2025/08/19】タレントの藤本美貴が、18日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春との子育てについて語った。
しかし、「庄司がすごい優しくて、『そんなに悩んでる時点であなたは良いお母さんだよ』って」と庄司の一言が藤本の不安を取り除いたと告白。さらにサプライズでスタジオに登場した藤本の友人で、元フジテレビアナウンサーで現在フリーで活躍する中村仁美は「庄司さんは美貴ちゃんの言うこと全部聞く」と2人の関係性を絶賛した。
◆藤本美貴、第1子妊娠中救われた夫・庄司智春の一言
長男が13歳、長女が9歳、次女が5歳の3人を育てる藤本・庄司夫妻。藤本は「寝ないしすごい大変」と初めての育児はかなり大変だったという。また「『痛いから産めるのかな？』みたいなのが不安ですごい泣いてる時もありました」と初めて出産に不安があったと明かした。
◆藤本美貴、夫婦喧嘩は子供の前で実況説明
また、藤本が夫婦喧嘩は子供の前で行うと明かす場面も。藤本は「今話合わないと進まないことってある」と夫婦喧嘩を始め、「子供になんで喧嘩してるかもいうし『あなたたちに怒っているわけじゃないから、普通に話しかけてきたら普通に話すから大丈夫だよ』って」と子供とは普段通り接し、喧嘩の内容を説明していると告白。藤本は「人の顔色見れる子供になってほしくて」と話しかけて良いタイミングがわかる空気が読めるようにしていると明かした。
さらにこの日は藤本が年に1度行う“涙活”についてもトーク。藤本は「私は年に1回くらい涙活」と年に1回どうしても泣きたい時があると説明。「泣きたいな」という時にはシンガーソングライターのハジ→の楽曲「あなたを守るために。〜母の歌〜」で号泣しているとも語った。（modelpress編集部）
