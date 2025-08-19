ファッションビルの「ＰＡＲＣＯ（パルコ）」を全国で展開する株式会社パルコが１９日、新規事業として、ゲームパブリッシング事業に本格参入し、新レーベル「ＰＡＲＣＯ ＧＡＭＥＳ（パルコゲームズ）」の立ち上げを発表した。

同社はファッション、エンターテインメント、アートなど多岐にわたるカルチャー領域での事業展開を通じて培った独自の目利きと創造性をゲーム分野へ活用。パルコゲームズは、ゲーム事業を総合するブランド名称として発足し、より戦略的かつ継続的な事業推進をするために設けたレーベルとなる。

すでに同社は、２３年にゲーム事業専門チームを発足。２４年９月から「ゲーム事業開発部」として、催事・ＥＣ・メディア・コラボレーションなど多様な展開してきたが、新たに加わった「ゲームパブリッシング事業」では、ゲームパブリッシングとは、開発されたゲーム作品を市場に届けるために流通・マーケティング・開発支援等を担う事業モデルで、クリエイターが秘める想いや作品が持つ特性に向き合った支援を行う。「パブリッシング事業」のほか、引き続き催事やコラボレーション、ＰＡＲＣＯ実店舗を活用した展開など「ＰＡＲＣＯ ＧＡＭＥＳ」の名の下でゲーム事業を総合的かつグローバルに推進するという。

なお、パブリッシング事業においては、「ＰＡＲＣＯ ＧＡＭＥＳ」が厳選した国内外の気鋭なインディーゲーム計３タイトルを取り扱い、それぞれ販売開始は２０２５年冬を予定。日本のゲームスタジオ「ＲｅｘＬａｂｏ」との共同開発プロジェクトで、広大なマップ探索とクラフト要素が融合したサバイバルアドベンチャー「南極計画」など計３作品は、９月に開催される「東京ゲームショウ２０２５」にも、初出展される。

ゲームパブリッシング事業本格参入背景について、同社のゲーム事業開発部部長の西澤優一氏は「パルコは創業以来、独自の視点で新たな価値を創造するインキュベーション精神を大切にしてまいりました。そこから得た知見や経験をゲーム事業に活用することで、元来ゲーム業界が持ち得る魅力や熱量、その可能性を共に押し上げ拡張していきたい想いを強く持ったことから、世界の市場へ魅力のあるゲームカルチャーを届けるために『パブリッシング事業』への本格参入を決定しました」と報告。

「その中でも特にインディーゲームの領域は、クリエイター個人や小規模チームが手がける独創性豊かな作品が特徴的なムードを醸成し、パルコのインキュベーション精神と親和性が高い領域であると捉えております。ついては、ＰＡＲＣＯ ＧＡＭＥＳではインディーゲームの領域へ注力しゲームカルチャーとの新たな価値共創を目指し、パルコらしいアプローチを大切にするゲームパブリッシャーとして独創的な活動を目指してまいります」とコメントした。

また、今後については「ゲームＩＰ開発の着手も視野に入れており、自社でのゲームＩＰ開発・保有から自社パブリッシングへ繋げ、ゲーム事業の成長基盤をより一層強固にすることを目指してまいります」とした。