「御上先生」で話題・安斉星来、“リップのみ”ラフなキャミ姿で料理「貴重」「手さばきすごい」の声
【モデルプレス＝2025/08/19】女優の安斉星来が18日、自身のInstagramを更新。一人晩酌を楽しむプライベートな姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒キャスト、ほぼすっぴん姿が可愛すぎる
安斉は「仕事終わりに、1人晩酌を楽しむ為の時間。私のプライベートな時間でしたとさっ」とコメントし、蒸し器を使った料理の様子を公開。「リップしか塗っておらず、ヘアもラフな姿で申し訳ないです」と黒いキャミソール姿でメガネをかけた自然体の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ナチュラル可愛い」「美人」「野菜切る手さばきすごい」「食べに行きたい」といったコメントが寄せられている。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒キャスト、ほぼすっぴん姿が可愛すぎる
◆安斉星来、すっぴん風プライベート姿披露
安斉は「仕事終わりに、1人晩酌を楽しむ為の時間。私のプライベートな時間でしたとさっ」とコメントし、蒸し器を使った料理の様子を公開。「リップしか塗っておらず、ヘアもラフな姿で申し訳ないです」と黒いキャミソール姿でメガネをかけた自然体の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「ナチュラル可愛い」「美人」「野菜切る手さばきすごい」「食べに行きたい」といったコメントが寄せられている。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】