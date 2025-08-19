モデル、タレントの亜希（56）が19日、インスタグラムを更新。今月18日に58歳の誕生日を迎えた元夫の清原和博氏を祝福したことを明かした。

ストーリーズを更新し「昨夜清原さんの58歳BD 離婚して11年...不思議なもので、またみんなでお祝いしてる！！」と書き出した。

「今や親と子と言うよりそれぞれが個で成り立ち、それぞれの得意なところを惜しみなく還元していくチームみたいな集合体！ 家族とも違う、歪な濃ゆいかたまり...w」と記述。

「写真撮るよって言いながら私ケーキにiPhone向けてたら、律儀にずっと笑ってくれてた... すみませんこれ顔切りってやつでしたw」とつづり、誕生日ケーキの写真をアップ。ケーキには「58」のキャンドルが刺さっていたが清原氏は見切れていた。

最後に「58歳の目標は、歩ける人になる！みたいです 応援しますよ〜」と締めくくった。

亜希は清原氏と00年に結婚し、14年に離婚。2人の男児に恵まれ、長男の正吾さんは慶大野球部で活躍した。次男の勝児は23年夏の甲子園で、慶応高のメンバーとして全国制覇を経験。現在は慶大野球部。